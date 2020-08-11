Протесты в Беларуси и ужесточение контроля за карантином: новости за 10 августа

Коллаж РБК-Украина

В Беларуси продолжаются массовые акции протестов, правительство Ливана уходит в отставку, Кабмин ужесточает контроль за карантином. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 10 августа, - в материале РБК-Украина

Протесты в Беларуси охватили крупнейшие города

В Беларуси после завершения президентских выборов начались массовые акции протеста. Жители Беларуси, которые не согласны с предварительно оглашенной победой действующего президента страны Александра Лукашенко на выборах, снова собираются на акции протеста в центрах городов. Демонстранты требуют провести президентские выборы без участия Лукашенко и освободить всех политзаключенных.

Возле станции метро "Пушкинской" в Минске были слышны взрывы светошумовых гранат, сообщают очевидцы. С их помощью ОМОН вытеснил митингующих. Демонстранты используют рекламные щиты для баррикад.

Ночью столкновения переместились с "Пушкинской" и "Спортивной" в район станций метро "Кунцевщина" и "Каменная горка". Зачистка "Пушкинской" состоялась после того, как большинство демонстрантов разошлись самостоятельно. ОМОН разогнал людей резиновыми пулями.

Подробнее о ситуации в Минске и других городах Беларуси – в материале РБК-Украина

Правительство Ливана уходит в отставку

Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе. Это связано с акциями протеста, которые произошли в Бейруте после взрыва селитры в порту.

Об этом заявил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан, передает Al Arabiya.

"Премьер-министр Ливана Хасан Диаб вскоре объявит об уходе в полном составе нашего правительства", - сообщил он.

Иран не будет платить МАУ компенсации за сбитый самолет

Иран в контексте катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) не намерен компенсировать компании стоимость сбитого лайнера. В Тегеране считают, что компенсацию должны выплатить европейские страховые компании.Об этом заявил глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани, передает Reuters.

"Украинский самолет застрахован в Украине европейскими компаниями, а не иранскими. Следовательно, эти европейские компании должны выплатить компенсацию", - заявил Сулеймани.

Подчеркивается, что данный комментарий не касается компенсации семьям погибших в катастрофе МАУ.

Экс-нардепа Шепелева приговорили к 7 годам тюрьмы

Деснянский районный суд Киева вынес приговор бывшему народному депутату Александру Шепелеву. Его приговорили к семи годам тюрьмы за побег из Украины, будучи под арестом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст приговора, который есть в распоряжении редакции.

Отметим, Шепелев в 2013 году был задержан в Венгрии, украинские правоохранительные органы подозревали его в причастности к ряду преступлений. В 2014 году его выдали Украине, суд избрал меру пресечения в виде ареста, однако ему удалось сбежать из больницы скорой помощи и покинуть страну.

Тесты по категориям и выявление контактных лиц: Кабмин ужесточает контроль за карантином

Кабинет министров усиливает контроль за соблюдением карантина. В частности, правительство вводит ежедневную работу государственной комиссии ТЭБ и ЧС из-за ухудшения эпидситуации.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, до 15 сентября 2020 года количество ежедневных ПЦР-тестов должно увеличиться до 30 тысяч. Также должна быть введена категоризация тестируемых лиц.

"Нам нужно обязательно отдельно маркировать тесты представителей Нацполиции, врачей, учителей и других категорий работников. Так мы сможем получить более детальную статистику и понимание, в каких категориях болезнь распространяется быстрее", - пояснил Шмыгаль.

Под Киевом нашли убитую 12-летнюю девочку: появились шокирующие подробности смерти ребенка

В городе Яготин Киевской области в ночь с 9 на 10 августа пропала 12-летняя София Недобой. Позже полиция обнаружила ее мертвой с синяками на шее возле водоема. В совершении убийства сознался 15-летний друг девочки.

София ушла из дома 9 августа около 19:00. Родители сообщили в полицию о пропаже девочки в 4 часа утра. После этого полицейские начали масштабные поиски ребенка. Также к поискам были привлечены кинологи и общественность. Правоохранители установили последние часы жизни девочки и вышли на ее 15-летнего друга, который последний видел Софию.