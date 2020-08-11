Протести в Білорусі охопили найбільші міста

Фото: протести в Білорусі (Tut.by)

Силовики блокують центри міст, застосовують світлошумові гранати

Жителі Білорусі, які не згодні з попередньо оприлюдненою перемогою чинного президента країни Олександра Лукашенка на виборах, знову збираються на акції протесту в центрах міст. Демонстранти вимагають провести президентські вибори без участі Лукашенко і звільнити всіх політв'язнів.

Мінськ

Біля станції метро Пушкінській в Мінську чутні вибухи світлошумових гранат, повідомляють очевидці. З їхньою допомогою ОМОН витісняє учасників мітингу. Демонстранти використовують рекламні щити для барикад.

В Минске в районе метро Пушкинская — водитель общественного транспорта, раненный в ногу. pic.twitter.com/tdO03QYL9p — TUT.BY (@tutby) August 10, 2020

Протесты в Минске на улице Кальварийской.



Люди прячутся от силовиков в ТЦ «Корона». Протестующие берутся в сцепку и кричат «Милиция с народом!».



Люди в военной форме с автоматами, в амуниции с большими рюкзаками. Их здесь около сотни.



Силовики пустили газ. pic.twitter.com/u8Z744BaHg — TUT.BY (@tutby) August 10, 2020

Береза

У місті Береза ​​місцеві жителі також вийшли на протест. Прибули автозаки, силовики стріляють гумовими кулями, використовують світлошумові гранати. Стоїть водомет, людей видавлюють зі всіх площ. Міліція не пускає в центр людей.

Брест

У Бресті на проспекті Машерова і бульварі Космонавтів зараз відбувається протистояння людей з силовиками. Демонстранти запускають в їхню сторону феєрверки. Спочатку тут було багато людей, потім кількість знизилася до кількох сотень. Коли стало не вистачати ОМОНу, в допомогу підігнали когось із військових.

Гродно

У Гродно також напружена обстановка. З вечора магазини та кав'ярні в центрі міста були закриті. Планувалося, що мешканці міста зберуться на площі Леніна. Але в останній момент збір перенесли до обласної філармонії. Однак підходи до неї були перекриті. Перекритими вулицями рухалася спецтехніка. Рух по Старому мосту дозволявся тільки для рейсових автобусів і тролейбусів. Ближче до семи почалися вибіркові затримання. Люди пересувалися маленькими групами.

Гомель

У Гомелі люди теж піднялися на протест, їх багато і вони скандують гасло: "Віримо, можемо, переможемо!". Правоохоронці міста ретельно обшукують людей з рюкзаками. Демонстранти закликають силовиків опустити щити. У місті обмежили продаж алкоголю. Раніше тут затримали 30 осіб.

Могильов

У Могильові ще вдень силовики перекрили весь центр. Силовиків там в кілька разів більше, ніж було в попередній день.

Пінськ

У Пінську для розгону протестувальників силовики застосували водомети.

Нагадаємо, в Беларуси проходити другий день протестів.

Вчора після завершення президентських виборів почалися масові акції протесту, які тривають вже другий день. Нова акція протесту у всіх великих містах країни була запланована на 19:00. Однак, перед початком акції силовики почали затримувати демонстрантів біля стели "Мінськ - місто-герой".

Крім того, в Мінську перед початком акції протесту почалися затримання.