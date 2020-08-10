Другий день протестів у Білорусі: всі подробиці

Фото: протести в Білорусі (tut.by)

Силовики почали затримувати людей перед початком акції протесту

У Білорусі після завершення президентських виборів почалися масові акції протесту, які тривають вже другий день. Детальніше про те, що відбувається в країні - в матеріалі РБК-Україна.

Нова акція протесту у всіх великих містах країни була запланована на 19:00. Однак, перед початком акції силовики почали затримувати демонстрантів біля стели "Мінськ - місто-герой".

20:00 У Мінську перекрили проспект Переможців. По ньому рухається тільки транспорт правоохоронців і карети швидкої допомоги.

Затримання людей

У Мінську уздовж вулиці Заславська затримують людей, які проходять повз або проїжджають на велосипедах. При затриманнях силовики використовують кийки.

Зіткнення демонстрантів з поліцією сталося біля готелю "Ювілейна". Є затриманні.

Фото: затримання в Мінську (t.me/nashaniva)

Ситуація в інших містах

У центрі Бреста патрулюють співробітники міліції. На перетині вулиці Радянської та проспекту Машерова стоять автобуси з екіпірованими бійцями ОМОНу і автозак. Не працюють ні кафе, ні вуличні майданчики.

У Вітебську почалися затримання. На площі Перемоги і в зоні відпочинку біля неї нікого немає, при цьому міліціонери в спецформі і касках затримали молодика.

Центр міста Гродно перекритий. Будинки міськвиконкому і облвиконкому обнесені парканом, рух в центрі перекрито для всіх, всі магазини і кафе з технічних причин працювали до 17:00.

У центрі багато співробітників ОМОНу, військових, автозаків, спецмашин.

Фото: силовики (t.me/euroradio)

У Мінську метро працює тільки на вихід

У столиці станції метро "Фрунзенська", "Немиті", "Купаловська" і "Жовтнева" працюють тільки на вихід.

Місця торгові центри закрилися з технічних причин.