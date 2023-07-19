ВСУ ликвидировали еще 470 оккупантов и 31 артсистему: Генштаб обновил потери врага
Потери России в войне против Украины достигли 239480 тысяч военных. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 470 российских захватчиков. А также уничтожили 31 вражескую артсистему и 46 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 16 июля 2023 года ориентировочно составили:
- личного состава - 239 480 (+470) человек ликвидировано;
- танков - 4123 (+4) ед;
- боевых бронированных машин - 8059 (+8) ед;
- артиллерийских систем - 4573 (+31) ед;
- РСЗО - 689 ед;
- средства ПВО - 430 (+2) ед;
- самолетов - 315 ед;
- вертолетов - 310 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3885 (+46);
- крылатые ракеты - 1279 (+6);
- корабли /катера - 18 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 7105 (+19) ед;
- специальная техника - 683 (+6).
Потери России в Украине
Минобороны России с начала полномасштабного вторжения в Украину скрывает потери армии РФ.
Как сообщают российские СМИ, с началом контрнаступления украинских войск в России существенно выросли потери среди офицеров и командного состава.
По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, на юге Украины, а именно на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где продолжаются бои, соотношение потерь украинских и российских военных составляет 1 к 5,3.
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