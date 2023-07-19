ВСУ ликвидировали еще 470 оккупантов и 31 артсистему: Генштаб обновил потери врага

Потери России в войне против Украины достигли 239480 тысяч военных. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 470 российских захватчиков. А также уничтожили 31 вражескую артсистему и 46 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 16 июля 2023 года ориентировочно составили: личного состава - 239 480 (+470) человек ликвидировано;

танков - 4123 (+4) ед;

боевых бронированных машин - 8059 (+8) ед;

артиллерийских систем - 4573 (+31) ед;

РСЗО - 689 ед;

средства ПВО - 430 (+2) ед;

самолетов - 315 ед;

вертолетов - 310 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3885 (+46);

крылатые ракеты - 1279 (+6);

корабли /катера - 18 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 7105 (+19) ед;

специальная техника - 683 (+6). Потери России в Украине Минобороны России с начала полномасштабного вторжения в Украину скрывает потери армии РФ. Как сообщают российские СМИ, с началом контрнаступления украинских войск в России существенно выросли потери среди офицеров и командного состава. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, на юге Украины, а именно на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где продолжаются бои, соотношение потерь украинских и российских военных составляет 1 к 5,3.