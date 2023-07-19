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ВСУ продвинулись на 1 км вдоль линии фронта на юге

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Среда 19 июля 2023 15:50
ВСУ продвинулись на 1 км вдоль линии фронта на юге Иллюстративное фото: ВСУ продвинулись на 1 км вдоль линии фронта на юге (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные продвинулись на 1 км вдоль линии фронта на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления майора Валерия Шершеня в эфире телемарафона.

Он отметил, что наступательная операция Сил обороны группировки "Таврия" на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжается.

"Констатируем, что есть продвижение ударных подразделений наших частей более 1 км вдоль линии фронта", - сказал Шершень.

Спикер отметил, что российские оккупанты продолжают сосредотачивать свои основные усилия на удержании ротных опорных пунктов.

Это важно для Сил обороны, ведь противник концентрирует значительные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.

Контрнаступление ВСУ

В Генштабе сообщали, что украинские военные продолжают вести наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, они имели успех на направлениях Большая Новоселка - Старомайорское и Новоселка - Старомайорское.

Тем временем на Бахмутском направлении украинские защитники ведут наступательными действиями севернее и южнее Бахмута. Отметим, что россияне были вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василовки.

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