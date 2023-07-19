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В Минобороны Испании заявили об отправке четырех танков Leopard 2 в Украину

Новина українською →
Украина, Среда 19 июля 2023 10:56
В Минобороны Испании заявили об отправке четырех танков Leopard 2 в Украину Фото: министр обороны Испании Маргарита Роблес (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила об отправке в Украину последних четырех танков Leopard 2, которые еще не были доставлены. Они прибудут в Украину морем на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление после встречи "Рамштайн-14", передает Europa Press.

Помимо танков, министр также объявила об отправке в течение лета десяти бронетранспортеров после капремонтов и нескольких бронированных вездеходов, грузовиков и машин скорой помощи.

В своем выступлении Роблес отметила передачу Украине и усиленного полевого госпиталя с возможностями экстренной хирургии, необходимыми послеоперационными помещениями, аптекой, стерилизацией, лабораторией и двумя модулями госпитализации.

Больница уже отправилась и ее прибытие в Польшу транзитом в Украину запланировано на 23 июля. Вчера вернулись украинские врачи и персонал тылового обеспечения, которые после двухнедельной интенсивной подготовки в Сарагосе готовы развернуть, настроить и управлять этим госпиталем на фронте.

Танки Leopard для Украины

Ранее сообщалось, что Украина получит от Испании четыре отремонтированных танков Leopard 2А4, 20 бронетранспортеров и полевой госпиталь. Передача этих танков происходит в рамках танковой коалиции, созданной для вооружения ВСУ более современной техникой западного образца.

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