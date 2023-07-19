ua ru
Ср, 19 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

NASAMS и не только. США объявили новый пакет военной помощи Украине

Новина українською →
Среда 19 июля 2023 19:51
NASAMS и не только. США объявили новый пакет военной помощи Украине Фото: Ллойд Остин, глава Пентагона США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США предоставят Украине новое вооружение стоимостью 1,3 млрд долларов в рамках пакета военной помощи. В частности, предусмотрены поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Как отмечают в ведомстве, пакет предоставляют в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).

В Пентагоне уточняют, что USAI - это полномочия, в соответствии с которыми США закупают оборудование у промышленности или партнеров для последующей отправки в Украину.

Таким образом, в новый пакет помощи для Украины от США вошли:

  • 4 зенитных ракетных комплекса NASAMS и боеприпасы;
  • 152-мм артиллерийские снаряды;
  • оборудование для разминирования;
  • ракеты с оптическим наведением (TOW);
  • беспилотные летательные аппараты Phoenix Ghost и Switchblade;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • средства противодействия беспилотникам и обнаружения средств радиоэлектронной борьбы;
  • 150 бензовозов;
  • 115 тактических машин для буксировки и транспортировки оборудования;
  • 50 тактических автомобилей для восстановления оборудования;
  • оборудование для обеспечения безопасности портов и гаваней;
  • тактические системы защищенной связи;

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину средствами для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи по обеспечению безопасности", - подчеркивают в ведомстве.

Помощь Украине от США

Напомним, США являются одним из основных союзников Украины после начала полномасштабного вторжения россиян. Вашингтон уже предоставил нашей стране десятки пакетов военной помощи, в который, в частности, входили танки Abrams, ПВО Patriot, БМП Bradley и не только.

В последний пакет военной помощи от США также вошли кассетные снаряды, о предоставлении которых Украина просила несколько месяцев назад. Их уже доставили на территорию нашей страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Соединенные Штаты Америки Помощь Украине ПВО Военная помощь Война России против Украины
NEWS
Зеленский о ночном ударе России по Одессе: доказывает, что ее мишень - не только Украина
Зеленский о ночном ударе России по Одессе: доказывает, что ее мишень - не только Украина
DAILY
Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию