Ситуация на фронте сегодня 19 июля

Российские войска пытаются наступать на пяти направлениях, а украинские бойцы атаковали 2 средства противовоздушной обороны противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ .

Российские обстрелы

Российская Федерация продолжает убивать мирное население Украины, и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

В течение суток российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр", 8 крылатых ракет Х-22, 6 крылатых ракет "Оникс", 1 управляемую авиационную ракету Х-59 и 32 ударных БпЛА типа "Shahed".

По результатам боевой работы, противовоздушной обороной Воздушных сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 13 крылатых ракет "Калибр", 1 управляемую авиационную ракету Х-59 и 23 ударных БпЛА типа "Shahed".

Кроме того, враг нанес 66 авиационных ударов и совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 19 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие.

Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности это Горск, Елино, Леонивка, Черниговской области; Середина-Буда, Бачевск Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Стрелечья, Волчанск, Малая Волчья, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двуречная, Западное, Синьковка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки в Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Берестовое, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки противника в районе Богдановки Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Васюковка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Невельского. Противник нанес ракетный и авиационный удары в районе города Авдеевка.

В то же время, совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Ласточкино, Авдеевка, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки.

Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, под огонь попали Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Осуществил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного Запорожской области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Лобково Запорожской области; Дудчаны, Казацкое, Львовское, Ивановка, Антоновка, Береговое, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Происшествия

Противник продолжает переоборудовать объекты гражданской инфраструктуры временно захваченных территорий Украины под собственные нужды.

Так, в доме культуры Каланчацкого поселкового совета Херсонской области, оккупанты обустроили военный госпиталь, где сейчас на лечении с ранениями различной степени тяжести и на реабилитации находятся более 50 российских захватчиков.

Потери врага

Авиация сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава. Также, нашими защитниками было уничтожено 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 9 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны и станцию РЭБ врага.