Продвижение ВСУ на Донбассе и арест президента "Мотор Сичи": новости за 24 октября

Война России против Украины: последние новости

ВСУ вытеснили оккупантов из четырех населенных пунктов на Донбассе, - Генштаб

Вооруженные силы Украины вытеснили врага из населенных пунктов Кармазиновка, Мясожаровка и Невское Луганской области и Новосадово в Донецкой области.

Также им удалось отбить атаки врага в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Бахмут, Андреевка, Марьинка и Первомайское.

Президента "Мотор Сичи" Богуслаева взяли под стражу

По ходатайству СБУ и Офиса генерального прокурора Шевченковский районный суд избрал меру пресечения президенту "Мотор Сичи" Вячеславу Богуслаеву в виде содержания под стражей.

В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут проводить досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора. Кроме президента "Мотор Сичи", аналогичная мера пресечения избрана для руководителя одного из департаментов этого предприятия, которого также задержала СБУ.

Мобилизация в Киеве. Кому ждать повестки и что грозит за уклонение

В Украине есть необходимость в доукомплектовании военных подразделений, поэтому мобилизационные мероприятия будут продолжаться, а повестки следует ожидать всем военнообязанным, заявил начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки полковник Юрий Максимов.

"Существует необходимость в доукомплектовании, дополнении. Мы должны увеличивать свой потенциал, наращивать составляющую. Все мы видим, что наше войско на определенных направлениях уверенно ведет наступательные действия. Конечно, мы должны иметь значительное количество личного состава сил обороны. Я считаю, что мобилизация будет продолжаться. Это необходимость", - сказал он.

Израиль снова отказался давать оружие Украине. Не помог и звонок Резникова

Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры со своим израильским коллегой Бенни Ганцом. Последний пообещал поддерживать Украину перед лицом вторжения России, но отметил, что из-за "оперативных ограничений" не может передать Киеву оружие.

Определился новый премьер Великобритании

Лидер Палаты общин Великобритании Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру с выборов премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии. Таким образом, новым премьером станет Риши Сунак.

Главу Счетной палаты подозревают в незаконном получении компенсации за жилье

НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему народному депутату Валерию Пацкану по поводу незаконного получения компенсации за жилье.

Он сам подтвердил получение подозрения и заявил, что "речь идет о деле многолетней давности".