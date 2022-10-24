ua ru
Пн, 24 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты ночью нанесли несколько ударов по Донецкой области: есть разрушения (фото)

Новина українською →
Донецкая область, Понедельник 24 октября 2022 10:25
Оккупанты ночью нанесли несколько ударов по Донецкой области: есть разрушения (фото) Фото: оккупанты ночью нанесли несколько ударов по Донецкой области (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска в ночь на 24 октября нанесли удары по нескольким населенным пунктам Донецкой области. В результате обстров есть разрушения и погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Так, ночью россияне вели обстрелы на участках фронта от Марьинки до Лимана.

На Донецком направлении зафиксированы прилеты в Красногоровке, Константиновке и Елизаветовке Марьинской общине без жертв и разрушений.

На Горловском направлении больше всего пострадал населенный пункт Щербиновка Торецкой общины - целью ракет стала местная столовая. Также ночью были обстрелы по окрестностям Светлодарской и Соледарской общин.

Кроме того, на Лисичанском направлении продолжаются массированные обстрелы Лиманской общины - больше всего страдают Торское и Заречное, где из-за российской агрессии погиб человек.

Фото: последствия ночных обстрелов Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. В результате атак погибли шесть гражданских.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область
NEWS
ВСУ наступают в районе Кременной и Сватово, ведутся бои под Бахмутом: карты фронта от ISW
ВСУ наступают в районе Кременной и Сватово, ведутся бои под Бахмутом: карты фронта от ISW
DAILY
Владимир Кудрицкий: Россияне пытаются полностью погасить нашу энергосистему
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Владимир Кудрицкий: Россияне пытаются полностью погасить нашу энергосистему