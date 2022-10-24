В Херсонской области ВСУ сбили два российских "Аллигатора" за полчаса

В понедельник, 24 октября, бойцы Вооруженных сил Украины смогли сбить два российских вертолета Ка-52 "Аллигатор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram .

По данным военных, вражеские вертолеты были сбиты в период с 13:00 до 13:30 в Бериславском районе Херсонской области подразделениями одесской и херсонской зенитных ракетных бригад воздушного командования "Юг".

Отметим, ВСУ регулярно уничтожают вражеские Ка-52 на Херсонском направлении. Так, вчера, 24 октября, российский “Аллигатор” был сбит из пулемета.

Напомним, ранее стало известно, что 24 октября в одном из районов Киевской области нашли обломки сбитого иранского дрона-камикадзе "Шахед".

Также мы писали, что украинские военные уничтожили три российские реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" в Запорожской области.

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