Под Херсоном разрушена временная переправа россиян: спутниковые снимки
Возле Херсона была разрушена временная переправа россиян, которая находилась под Антоновским мостом. Она была сконструирована из нескольких барж.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитика OSINT Дэвида Хелмса в Twitter.
Он обнародовал видео, на котором можно заметить последовательно снятые с одной точки кадры спутниковых снимков Антоновской баржевой переправы.
Antonovsky Barge Bridge (BB) Construction:— David Helms (@davidhelms570) October 23, 2022
Sentinel 1 SAR, August 17, 2022 - October 21, 2022
Ru AF kept BB at 60% finished for almost 2 months then completed it on Oct 21st and UAF immediately gave it the #HIMARS treatment. @DefMon3 @COUPSURE @ArtisanalAPT @tom_bike pic.twitter.com/UzRiTj812T
"Антоновский баржевой мост, строительство: 17 августа 2022 - 21 октября 2022. Российские войска поддерживали баржевый мост на уровне 60% готовности в течение почти 2 месяцев, а затем завершили его возведение 21 октября, и ВСУ немедленно назначили ему лечение HIMARS", - написал Хелмс.
Фото: разрушенная переправа под Херсоном (twitter.com/davidhelms570)
По его словам, в результате атак один из сегментов баржевой переправы под Антоновским мостом утонул.
Напомним, ранее Генштаб докладывал, что россияне в Херсоне похитили почти все баржи для возведения временных переправ.
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