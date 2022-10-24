Под Херсоном разрушена временная переправа россиян: спутниковые снимки

Возле Херсона была разрушена временная переправа россиян, которая находилась под Антоновским мостом. Она была сконструирована из нескольких барж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитика OSINT Дэвида Хелмса в Twitter.

Он обнародовал видео, на котором можно заметить последовательно снятые с одной точки кадры спутниковых снимков Антоновской баржевой переправы.

Antonovsky Barge Bridge (BB) Construction:

Sentinel 1 SAR, August 17, 2022 - October 21, 2022

Ru AF kept BB at 60% finished for almost 2 months then completed it on Oct 21st and UAF immediately gave it the #HIMARS treatment. @DefMon3 @COUPSURE @ArtisanalAPT @tom_bike pic.twitter.com/UzRiTj812T — David Helms (@davidhelms570) October 23, 2022

"Антоновский баржевой мост, строительство: 17 августа 2022 - 21 октября 2022. Российские войска поддерживали баржевый мост на уровне 60% готовности в течение почти 2 месяцев, а затем завершили его возведение 21 октября, и ВСУ немедленно назначили ему лечение HIMARS", - написал Хелмс.

Фото: разрушенная переправа под Херсоном (twitter.com/davidhelms570)

По его словам, в результате атак один из сегментов баржевой переправы под Антоновским мостом утонул.