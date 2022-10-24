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Президента "Мотор Сичи" Богуслаева взяли под стражу

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Киев, Понедельник 24 октября 2022 19:29
Президента "Мотор Сичи" Богуслаева взяли под стражу Фото: Вячеслав Богуслаев (РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

По ходатайству СБУ и Офиса генерального прокурора Шевченковский районный суд избрал меру пресечения президенту "Мотор Сичи" в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут проводить досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора. Кроме президента "Мотор Сичи", аналогичная мера пресечения избрана для руководителя одного из департаментов этого предприятия, которого также задержала СБУ.

Президента &quot;Мотор Сичи&quot; Богуслаева взяли под стражуОбоим фигурантам сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
  • ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

СБУ проводит комплексные мероприятия по установлению других участников противоправной деятельности и привлечению виновных к ответственности. Ранее СБУ опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров президента "Мотор Сичи", подтверждающих его сотрудничество с врагом.

Президента &quot;Мотор Сичи&quot; Богуслаева взяли под стражу

Ранее мы писали, что СБУ задержала президента промышленного гиганта "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева 23 октября. Ему и начальнику Департамента внешнеэкономической деятельности предприятия Олегу Дзюбе объявлено о подозрении по двум статьям УКУ: ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (помощь государству-агрессору).

Позже СБУ опубликовала аудиозаписи разговоров Богуслаева, где тот оправдывал вторжение России на территорию Украины, а также выражал надежду на то, что врагу удастся остановить наступление наших воинов во время освобождения украинских земель.

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Генеральная прокуратура Украины Мотор Сич
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Президента "Мотор Сичи" Богуслаева взяли под стражу
Президента "Мотор Сичи" Богуслаева взяли под стражу
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