Президента "Мотор Сичи" Богуслаева взяли под стражу

По ходатайству СБУ и Офиса генерального прокурора Шевченковский районный суд избрал меру пресечения президенту "Мотор Сичи" в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут проводить досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора. Кроме президента "Мотор Сичи", аналогичная мера пресечения избрана для руководителя одного из департаментов этого предприятия, которого также задержала СБУ. Обоим фигурантам сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору). СБУ проводит комплексные мероприятия по установлению других участников противоправной деятельности и привлечению виновных к ответственности. Ранее СБУ опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров президента "Мотор Сичи", подтверждающих его сотрудничество с врагом.