Возможно ли открытое нападение со стороны Беларуси и угрожает ли это Киеву: ответ Буданова
Фото: Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Несмотря на заявления о перебросе войск России в Беларусь, риск открытия второго фронта маловероятен из-за низкого боевого потенциала.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы ГУР Кирилла Буданова в интервью "Украинской правде".
Риск открытого вторжения Беларуси
Как отметил Буданов, истории об открытии второго фронта со стороны Беларуси распространяются сетью каждые полтора месяца. В то же время реальность несколько иная:
- россияне опрокидывают туда определенное количество подразделений, однако признаков формирования ударных группировок нет. По состоянию на сегодняшний день в Беларусь были отправлены около 3,2 тысячи человек;
- Белоруссия всю свою технику из баз долгосрочного хранения отправляет в Россию;
- фактически Беларуси нечем воевать против Украины.
Риск очередной попытки захватить Киев
"По состоянию на сейчас (риск повторного наступления, - ред.) такого нет. Можно ли такое сделать теоретически? Можно. Для этого потребуется где-то две или две с половиной недели опрокидывания войск. Этого нет", - заявил Буданов.
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