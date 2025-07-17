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Прощай, "пивной живот": три упражнения, которые уберут его без спортзала

Четверг 17 июля 2025 10:30
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Прощай, "пивной живот": три упражнения, которые уберут его без спортзала Фото: Как убрать "пивной живот" дома (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Как похудеть в животе без изнурительных тренировок в спортзале? К счастью, есть три эффективных упражнения, которые помогут вам избавиться от нежелательных объемов прямо дома.

Какие именно движения надо выполнять, чтобы избавиться от "пивного живота", объясняет РБК-Украина со ссылкой на Marca.

Планка

Планка - это изометрическое упражнение, которое задействует весь кор, включая мышцы живота, спины и ягодиц. Оно прекрасно укрепляет мышцы-стабилизаторы и улучшает осанку.

Как выполнять:

  • Примите упор лежа, опираясь на предплечья и носки.

  • Тело должно образовывать прямую линию от головы до пяток.

  • Убедитесь, что локти расположены четко под плечами.

  • Удерживайте эту позицию, напрягая мышцы кора.

Подъемы ног лежа

Это упражнение сосредоточено на нижних мышцах пресса, ключевой зоне для уменьшения "пивного живота".

Как выполнять:

  • Лягте на спину на коврик, вытянув ноги.

  • Поднимите прямые ноги вместе к потолку.

  • Медленно опустите ноги до пола, не касаясь его, и снова поднимите.

Велосипед

Упражнение "велосипед" сочетает движение и мышечное сокращение, чтобы задействовать как верхние, так и нижние мышцы пресса.

Как выполнять:

  • Лягте на спину, руки за головой, колени согнуты.

  • Поднимите плечи от пола, подтягивая одно колено к груди и поворачивая туловище, чтобы коснуться его противоположным локтем.

  • Чередуйте стороны, будто крутите педали велосипеда.

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