Прощай, "пивной живот": три упражнения, которые уберут его без спортзала
Как похудеть в животе без изнурительных тренировок в спортзале? К счастью, есть три эффективных упражнения, которые помогут вам избавиться от нежелательных объемов прямо дома.
Какие именно движения надо выполнять, чтобы избавиться от "пивного живота", объясняет РБК-Украина со ссылкой на Marca.
Планка
Планка - это изометрическое упражнение, которое задействует весь кор, включая мышцы живота, спины и ягодиц. Оно прекрасно укрепляет мышцы-стабилизаторы и улучшает осанку.
Как выполнять:
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Примите упор лежа, опираясь на предплечья и носки.
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Тело должно образовывать прямую линию от головы до пяток.
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Убедитесь, что локти расположены четко под плечами.
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Удерживайте эту позицию, напрягая мышцы кора.
Подъемы ног лежа
Это упражнение сосредоточено на нижних мышцах пресса, ключевой зоне для уменьшения "пивного живота".
Как выполнять:
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Лягте на спину на коврик, вытянув ноги.
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Поднимите прямые ноги вместе к потолку.
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Медленно опустите ноги до пола, не касаясь его, и снова поднимите.
Велосипед
Упражнение "велосипед" сочетает движение и мышечное сокращение, чтобы задействовать как верхние, так и нижние мышцы пресса.
Как выполнять:
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Лягте на спину, руки за головой, колени согнуты.
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Поднимите плечи от пола, подтягивая одно колено к груди и поворачивая туловище, чтобы коснуться его противоположным локтем.
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Чередуйте стороны, будто крутите педали велосипеда.
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