Прощай, "пивной живот": три упражнения, которые уберут его без спортзала

Как похудеть в животе без изнурительных тренировок в спортзале? К счастью, есть три эффективных упражнения, которые помогут вам избавиться от нежелательных объемов прямо дома.

Какие именно движения надо выполнять, чтобы избавиться от "пивного живота", объясняет РБК-Украина со ссылкой на Marca.

Планка

Планка - это изометрическое упражнение, которое задействует весь кор, включая мышцы живота, спины и ягодиц. Оно прекрасно укрепляет мышцы-стабилизаторы и улучшает осанку.

Как выполнять:

Примите упор лежа, опираясь на предплечья и носки.

Тело должно образовывать прямую линию от головы до пяток.

Убедитесь, что локти расположены четко под плечами.

Удерживайте эту позицию, напрягая мышцы кора.

Подъемы ног лежа

Это упражнение сосредоточено на нижних мышцах пресса, ключевой зоне для уменьшения "пивного живота".

Как выполнять:

Лягте на спину на коврик, вытянув ноги.

Поднимите прямые ноги вместе к потолку.

Медленно опустите ноги до пола, не касаясь его, и снова поднимите.

Велосипед

Упражнение "велосипед" сочетает движение и мышечное сокращение, чтобы задействовать как верхние, так и нижние мышцы пресса.

Как выполнять: