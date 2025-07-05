Следуйте этому методу на беговой дорожке и вы быстро похудеете

Тренировки по методу 12-3-30 на беговой дорожке становятся все популярнее среди тех, кто стремится эффективно похудеть. Этот подход повышает сердечный ритм и интенсивность тренировки, что способствует эффективному сжиганию калорий, улучшению метаболизма и потере веса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Today .

Детали метода

Необходимо установить беговую дорожку на угол наклона 12 или ниже. Выберите сложный угол наклона в соответствии с вашим уровнем физической подготовки со скоростью 3 мили (1,5 км) в час и ходите 30 минут.

Метод 12-3-30 популярен отчасти потому, что не нужно бегать на улице. Ходьба может снизить риск сердечных заболеваний, инсульта и диабета 2 типа.

Аэробные упражнения умеренной интенсивности стоит выполнять 150-300 минут в неделю. Выполнение тренировки 12-3-30 пять раз в неделю позволит вам достичь нижней границы этого диапазона.

Но не стоит сразу переходить к пяти раз в неделю. Начните медленно и постепенно увеличивайте количество тренировок.

Преимущества тренировки

Ходьба имеет много преимуществ для здоровья, включая улучшение сердечно-сосудистой системы и кровяного давления, снижение риска диабета, ускорение метаболизма и улучшение психического здоровья. Она даже может снизить риск некоторых видов рака.

Поскольку ходьба имеет меньшее влияние, она помогает избежать травм, чем бег.

Однако, существуют определенные риски, связанные со значительным наклоном на беговой дорожке. Ходьба по наклону может быть большим стрессовым фактором для поясницы, подколенного сухожилия и коленей.

Физиотерапевт Виджай Дарьянан рекомендует людям обращать пристальное внимание на свою осанку во время ходьбы по склону. Все потому, что это создает разную нагрузку на опорно-двигательную систему.

Помогает ли ходьба похудеть

Тренировки на беговой дорожке могут улучшить выносливость и помочь в похудении, если вы выполняете их регулярно.

30-минутная ходьба сжигает около 125 калорий для человека весом 70 кг, а добавление наклона увеличит это сжигание.

Такие тренировки стоит выполнять максимум через день, чередуя с другими видами деятельности с меньшей нагрузкой.