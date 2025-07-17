Прощавай, "пивний живіт": три вправи, які приберуть його без спортзалу
Як схуднути в животі без виснажливих тренувань у спортзалі? На щастя, є три ефективні вправи, які допоможуть вам позбутися небажаних об'ємів просто вдома.
Які саме рухи треба виконувати, щоб позбутися "пивного живота", пояснює РБК-Україна з посиланням на Marca.
Планка
Планка - це ізометрична вправа, яка задіює весь кор, включаючи м'язи живота, спини та сідниць. Вона чудово зміцнює м'язи-стабілізатори та покращує поставу.
Як виконувати:
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Прийміть упор лежачи, спираючись на передпліччя та носки.
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Тіло має утворювати пряму лінію від голови до п'ят.
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Переконайтеся, що лікті розташовані чітко під плечима.
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Утримуйте цю позицію, напружуючи м'язи кора.
Підйоми ніг лежачи
Ця вправа зосереджена на нижніх м'язах преса, ключовій зоні для зменшення "пивного живота".
Як виконувати:
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Ляжте на спину на килимок, витягнувши ноги.
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Підніміть прямі ноги разом до стелі.
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Повільно опустіть ноги до підлоги, не торкаючись її, і знову підніміть.
Велосипед
Вправа "велосипед" поєднує рух і м'язове скорочення, щоб задіяти як верхні, так і нижні м'язи преса.
Як виконувати:
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Ляжте на спину, руки за головою, коліна зігнуті.
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Підніміть плечі від підлоги, підтягуючи одне коліно до грудей і повертаючи тулуб, щоб торкнутися його протилежним ліктем.
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Чергуйте сторони, ніби крутите педалі велосипеда.
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