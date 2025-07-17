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Прощавай, "пивний живіт": три вправи, які приберуть його без спортзалу

Четвер 17 липня 2025 10:30
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Прощавай, "пивний живіт": три вправи, які приберуть його без спортзалу Фото: Як прибрати "пивний живіт" вдома (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Як схуднути в животі без виснажливих тренувань у спортзалі? На щастя, є три ефективні вправи, які допоможуть вам позбутися небажаних об'ємів просто вдома.

Які саме рухи треба виконувати, щоб позбутися "пивного живота", пояснює РБК-Україна з посиланням на Marca.

Планка

Планка - це ізометрична вправа, яка задіює весь кор, включаючи м'язи живота, спини та сідниць. Вона чудово зміцнює м'язи-стабілізатори та покращує поставу.

Як виконувати:

  • Прийміть упор лежачи, спираючись на передпліччя та носки.

  • Тіло має утворювати пряму лінію від голови до п'ят.

  • Переконайтеся, що лікті розташовані чітко під плечима.

  • Утримуйте цю позицію, напружуючи м'язи кора.

Підйоми ніг лежачи

Ця вправа зосереджена на нижніх м'язах преса, ключовій зоні для зменшення "пивного живота".

Як виконувати:

  • Ляжте на спину на килимок, витягнувши ноги.

  • Підніміть прямі ноги разом до стелі.

  • Повільно опустіть ноги до підлоги, не торкаючись її, і знову підніміть.

Велосипед

Вправа "велосипед" поєднує рух і м'язове скорочення, щоб задіяти як верхні, так і нижні м'язи преса.

Як виконувати:

  • Ляжте на спину, руки за головою, коліна зігнуті.

  • Підніміть плечі від підлоги, підтягуючи одне коліно до грудей і повертаючи тулуб, щоб торкнутися його протилежним ліктем.

  • Чергуйте сторони, ніби крутите педалі велосипеда.

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