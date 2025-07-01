Простой трюк во время ходьбы улучшает работу мозга: вот что делайте

Ходьба назад - не просто странная привычка, а новый тренд в мире здоровья. Обратная походка может существенно улучшить подвижность, равновесие и даже функции мозга, открывая неожиданные преимущества для физического и ментального здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Today .

Как разница между ходьбой вперед и назад

Если вы двигаетесь только вперед при ходьбе, вы теряете довольно впечатляющие преимущества, которые дает простое движение в обратном направлении.

Это движение требует от вас поддержания правильной осанки и равновесия, а также задействует другие мышцы, чем ходьба вперед, активируя ягодичные мышцы, подколенные сухожилия и икры, а также растягивая квадрицепсы и бедра.

Ходьба назад стимулирует связь между умом и телом, улучшая координацию и активируя нервную систему по-новому.

Регулярная ходьба - отличный способ поддерживать здоровый вес и улучшать сердечно-сосудистую систему. Но, как и любая тренировка, она может стать скучной, если вы не найдете способов ее разнообразить. Ходьба назад предлагает приятную смену темпа и помогает не потерять мотивацию.

Спортивный медик Рэнд Макклейн рассказал, что наиболее очевидная разница между ходьбой назад и вперед заключается в том, что первая требует большей сосредоточенности и координации, что нагружает тело и мозг.

Преимущества ходьбы назад

При ходьбе вперед основными задействованными мышцами являются квадрицепсы, подколенные сухожилия и икроножные мышцы. Ходьба назад задействует ягодичные мышцы, подколенные сухожилия и даже голени, что помогает поддерживать равновесие.

Со временем это может помочь укрепить кор и улучшить осанку.

Заставив суставы и мышцы двигаться в другом диапазоне движений, чем тот, к которому они привыкли, вы улучшите свою мобильность. Это отражается в вашей повседневной жизни, позволяя вам легче выполнять ежедневные движения.

Согласно одному исследованию, люди, которые ходили назад, улучшили свое равновесие, длину шагов и скорость. Ходьба назад также может создавать меньшую нагрузку на суставы по сравнению с ходьбой вперед.

Ходьба назад на беговой дорожке помогает улучшить сердечно-легочную форму, увеличить скорость ходьбы и улучшить равновесие.

3 простых способа добавить ходьбу назад в распорядок дня

Начните с малого

Постепенно переходите к этому, просто идя назад в течение дня. Вы можете пройти назад по коридору в доме, из кухни в гостиную или по подъездной дорожке, чтобы получить почту.

Попробуйте интервалы

Во время ежедневной прогулки идите вперед в течение 5 минут, а затем назад в течение 1 минуты. Повторите эту процедуру несколько раз.

Используйте беговую дорожку