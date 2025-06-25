5 упражнений, которые помогут накачать ноги в любом возрасте без спортзала
Ноги - основа здоровья и активности, независимо от возраста. Укрепить мышцы, улучшить кровообращение и избежать боли в суставах помогут 5 простых упражнений, которые подходят как для молодых, так и для людей старшего возраста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Тренер Тайлер Рид назвал 5 упражнений с собственным весом, которые стоит сделать частью своего недельного режима. Они развивают мышечную выносливость, улучшают координацию и позволяют проходить день с большей уверенностью и энергией.
Стойка у стены
Сидение у стены развивает непоколебимую силу квадрицепсов и ягодиц, но добавление марша превращает это изометрическое упражнение в испытание координации и выносливости.
Каждый подъем ноги заставляет ваше тело бороться с вращением и поддерживать напряжение. Будьте готовы к быстрому зажигательному движению бедер. Это упражнение пробуждает глубокие стабилизаторы в бедрах и корпусе, показывая, насколько сильно работает контроль над нижней частью тела.
Как правильно выполнить упражнение:
- сначала будто сядьте у стены, сосредоточившись на коленях под углом 90 градусов
- поднимите правую ногу на несколько сантиметров и задержитесь на 2 секунды
- опустите ее и поднимите левую ногу
- продолжайте чередовать в течение 30 секунд
Стойка у стены (фото: eatthis.com)
Выпады назад
Эта комбинация укрепляет ягодичные мышцы, подколенные сухожилия и корпус, одновременно улучшая баланс и подвижность бедер. Шаг назад добавляет глубины, а толкание коленями проверяет силу и контроль.
Это упражнение укрепляет ноги под разными углами для более быстрого результата.
Как это сделать:
- станьте прямо, ноги должны быть на ширине бедер
- сделайте выпад назад правой ногой
- сделайте несколько шагов левой ногой, чтобы поднять правое колено перед собой
- вернитесь в начало и сделайте 8-10 повторов, затем поменяйте сторону
Выпады назад (фото: eatthis.com)
Ягодичный мостик на одной ноге
Ягодичные мосты на одной ноге активируют заднюю цепь ягодиц, подколенные сухожилия и поясницу, одновременно требуя стабильности корпуса.
Они укрепляют равномерную силу обеих сторон тела и моделируют стройные, мощные бедра. Подъем только одной ногой заставляет мышцы работать с большей интенсивностью и точностью.
Выполняйте упражнение так:
- лягте на спину, поставив одну ногу на пол, а другую вытянув
- нажмите на пятку и поднимите бедра до полного разгибания
- напрягите ягодичные мышцы в верхней части, затем медленно опуститесь
- сделайте 10-12 повторений на каждую ногу
Ягодичный мостик на одной ноге (фото: eatthis.com)
Упражнение "скейтер"
Это боковое движение задействует ягодичные мышцы, квадрицепсы и внешнюю часть бедер, одновременно улучшая ловкость. Движение из стороны в сторону заставляет ваши стабилизаторы работать сверхурочно.
Контроль во время каждого прыжка требует координации, мышечного ритма и реактивной силы.
Как правильно выполнять упражнение:
- начните стоять, затем прыгните вправо, приземлившись на правую ногу
- немедленно оттолкнитесь и прыгните влево
- продолжайте прыгать из стороны в сторону в течение 30-45 секунд
- держите корпус напряженным, а движения контролируемыми
Упражнение "скейтер" (фото: eatthis.com)
Приседания с подъемом пяток
Эта комбинация добавляет стабильности и укрепления икроножных мышц к традиционному приседанию. Она улучшает подвижность голеностопного сустава, привлечение ягодичных мышц и полную активацию ног.
Упражнение правильно выполнять так:
- станьте ровно, ноги на ширине плеч
- опуститесь в приседания, держа пятки опущенными
- поднимитесь назад, затем поднимите обе пятки, сгибая ноги в икрах
- сделайте паузу и повторите 10-15 раз
Приседания с подъемом пяток (фото: eatthis.com)
Вас может заинтересовать
- Топ-5 тренажеров в спортзале, которые сделают ваш живот плоским
- Главный признак, что у вас слабый торс тела
- Японский метод ходьбы, который снижает давление и способствует похудению