ua en ru
Ср, 25 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

5 упражнений, которые помогут накачать ноги в любом возрасте без спортзала

Среда 25 июня 2025 12:30
UA EN RU
5 упражнений, которые помогут накачать ноги в любом возрасте без спортзала Названы упражнения, которые подтягивают ноги в любом возрасте (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ноги - основа здоровья и активности, независимо от возраста. Укрепить мышцы, улучшить кровообращение и избежать боли в суставах помогут 5 простых упражнений, которые подходят как для молодых, так и для людей старшего возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Тренер Тайлер Рид назвал 5 упражнений с собственным весом, которые стоит сделать частью своего недельного режима. Они развивают мышечную выносливость, улучшают координацию и позволяют проходить день с большей уверенностью и энергией.

Стойка у стены

Сидение у стены развивает непоколебимую силу квадрицепсов и ягодиц, но добавление марша превращает это изометрическое упражнение в испытание координации и выносливости.

Каждый подъем ноги заставляет ваше тело бороться с вращением и поддерживать напряжение. Будьте готовы к быстрому зажигательному движению бедер. Это упражнение пробуждает глубокие стабилизаторы в бедрах и корпусе, показывая, насколько сильно работает контроль над нижней частью тела.

Как правильно выполнить упражнение:

  • сначала будто сядьте у стены, сосредоточившись на коленях под углом 90 градусов
  • поднимите правую ногу на несколько сантиметров и задержитесь на 2 секунды
  • опустите ее и поднимите левую ногу
  • продолжайте чередовать в течение 30 секунд

5 упражнений, которые помогут накачать ноги в любом возрасте без спортзалаСтойка у стены (фото: eatthis.com)

Выпады назад

Эта комбинация укрепляет ягодичные мышцы, подколенные сухожилия и корпус, одновременно улучшая баланс и подвижность бедер. Шаг назад добавляет глубины, а толкание коленями проверяет силу и контроль.

Это упражнение укрепляет ноги под разными углами для более быстрого результата.

Как это сделать:

  • станьте прямо, ноги должны быть на ширине бедер
  • сделайте выпад назад правой ногой
  • сделайте несколько шагов левой ногой, чтобы поднять правое колено перед собой
  • вернитесь в начало и сделайте 8-10 повторов, затем поменяйте сторону

5 упражнений, которые помогут накачать ноги в любом возрасте без спортзалаВыпады назад (фото: eatthis.com)

Ягодичный мостик на одной ноге

Ягодичные мосты на одной ноге активируют заднюю цепь ягодиц, подколенные сухожилия и поясницу, одновременно требуя стабильности корпуса.

Они укрепляют равномерную силу обеих сторон тела и моделируют стройные, мощные бедра. Подъем только одной ногой заставляет мышцы работать с большей интенсивностью и точностью.

Выполняйте упражнение так:

  • лягте на спину, поставив одну ногу на пол, а другую вытянув
  • нажмите на пятку и поднимите бедра до полного разгибания
  • напрягите ягодичные мышцы в верхней части, затем медленно опуститесь
  • сделайте 10-12 повторений на каждую ногу

5 упражнений, которые помогут накачать ноги в любом возрасте без спортзалаЯгодичный мостик на одной ноге (фото: eatthis.com)

Упражнение "скейтер"

Это боковое движение задействует ягодичные мышцы, квадрицепсы и внешнюю часть бедер, одновременно улучшая ловкость. Движение из стороны в сторону заставляет ваши стабилизаторы работать сверхурочно.

Контроль во время каждого прыжка требует координации, мышечного ритма и реактивной силы.

Как правильно выполнять упражнение:

  • начните стоять, затем прыгните вправо, приземлившись на правую ногу
  • немедленно оттолкнитесь и прыгните влево
  • продолжайте прыгать из стороны в сторону в течение 30-45 секунд
  • держите корпус напряженным, а движения контролируемыми

5 упражнений, которые помогут накачать ноги в любом возрасте без спортзалаУпражнение "скейтер" (фото: eatthis.com)

Приседания с подъемом пяток

Эта комбинация добавляет стабильности и укрепления икроножных мышц к традиционному приседанию. Она улучшает подвижность голеностопного сустава, привлечение ягодичных мышц и полную активацию ног.

Упражнение правильно выполнять так:

  • станьте ровно, ноги на ширине плеч
  • опуститесь в приседания, держа пятки опущенными
  • поднимитесь назад, затем поднимите обе пятки, сгибая ноги в икрах
  • сделайте паузу и повторите 10-15 раз

5 упражнений, которые помогут накачать ноги в любом возрасте без спортзалаПриседания с подъемом пяток (фото: eatthis.com)

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
фізичні вправи Спортзал
Новости
Зеленский сегодня встретится с Трампом и не только: программа визита на саммит НАТО
Зеленский сегодня встретится с Трампом и не только: программа визита на саммит НАТО
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины