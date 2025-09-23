На непризнанное Приднестровье произойдет нападение в случае, если президент Молдовы Майя Санду останется у власти.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил лидер пророссийской Партии социалистов страны Игорь Додон на своей странице в Facebook .

"Если PAS (партия Санду "Действие и солидарность". - ред.) останется у власти, нас всех используют как пушечное мясо", - заявил Додон.

По его мнению, "соросисты" заставят президента Молдовы вместе с Зеленским "напасть на Приднестровье и открыть там второй фронт - в поддержку Украины и против России".

Додон также заявил, что такой сценарий уже пытались реализовать в Грузии, однако безуспешно, а теперь, по его словам, настала очередь Молдовы.

Кроме того, лидер пророссийской Партии социалистов сообщил, что в случае победы его политсилы на выборах РФ не вмешается в Молдову.

"Если Додон пророссийский, как утверждают "желтые", то зачем россиянам атаковать "своих"? Не мы купили радары, которые теперь ловят мух. Не мы начали строительство военной базы в Бачое.

Не мы завезли бронетранспортеры Piranha и не мы организовываем учения с НАТО каждые полгода. Все это сделала и делает Майя Санду", - говорится в его заявлении.

Как известно, парламентские выборы в Молдове состоятся в воскресенье, 28 сентября.