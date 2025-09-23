ua en ru
Проросійський Додон звинуватив Санду у підготовці атаки на Придністров'я

Молдова, Вівторок 23 вересня 2025 17:18
Проросійський Додон звинуватив Санду у підготовці атаки на Придністров'я Фото: Ігор Додон, лідер проросійської Партії соціалістів Молдови (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

На невизнане Придністров'я відбудеться напад у разі, якщо президентка Молдови Мая Санду залишиться при владі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив лідер проросійської Партії соціалістів країни Ігор Додон на своїй сторінці у Facebook.

"Якщо PAS (партія Санду "Дія і солідарність". - ред.) залишиться при владі, нас всіх використають як гарматне м’ясо", - заявив Додон.

На його думку, "соросисти" змусять президентку Молдови разом із Зеленським "напасти на Придністров'я і відкрити там другий фронт - на підтримку України і проти Росії".

Додон також заявив, що такий сценарій вже пробували реалізувати в Грузії, проте безуспішно, а тепер, за його словами, настала черга Молдови.

Окрім того, лідер проросійської Партії соціалістів повідомив, що у разі перемоги його політсили на виборах РФ не втрутиться у Молдову.

"Якщо Додон проросійський, як стверджують "жовті", то навіщо росіянам атакувати "своїх"? Не ми купили радари, які тепер ловлять мух. Не ми почали будівництво військової бази в Бачої.

Не ми завезли бронетранспортери Piranha і не ми організовуємо навчання з НАТО кожні пів року. Все це зробила і робить Мая Санду", - йдеться у його заяві.

Як відомо, парламентські вибори у Молдові відбудуться у неділю, 28 вересня.

Нагадаємо, РФ має намір зірвати курс Молдови на євроінтеграцію. Кремль ще навесні узгодив відповідну стратегію, яка спрямована на те, щоб знизити шанси на перемогу в парламентських виборах партії Майї Санду.

Крім того, Мая Санду повідомила, що РФ готує "безпрецедентне втручання" в парламентські вибори в Молдові. Вона заявила, що країна-агресорка планує спрямувати 100 млн євро у криптовалюті для підкупу виборців. За таку діяльність правоохоронці вже наклали 25 тисяч штрафів.

Також ми розповідали, що Асоціація українців у Молдові подала до прокуратури заяву на Ігоря Додона. Його вимагають покарати за непрямий заклик росіян до вторгнення на територію країни.

