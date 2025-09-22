ua en ru
Выборы в Молдове под угрозой: Bloomberg публикует тайные документы Кремля

Молдова, Понедельник 22 сентября 2025 09:33
Выборы в Молдове под угрозой: Bloomberg публикует тайные документы Кремля Фото: Кремль намерен купить выборы в Молдове (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия разработала план вмешательства в парламентские выборы в Молдове и намерена сорвать курс страны на интеграцию с ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно документам, которые получило агентство, стратегия была согласована Кремлем еще весной и направлена на то, чтобы снизить шансы партии президента Майи Санду "Действие и солидарность" на голосовании 28 сентября.

Конечной целью называют смещение Санду и приход к власти пророссийских сил.

Молдова между ЕС и Россией

Молдова, находящаяся между Украиной и Румынией, рассматривается как ключевой плацдарм геополитического противостояния. Год назад в стране прошел референдум о вступлении в ЕС, который сопровождался обвинениями властей в российском вмешательстве.

Документы показывают, что Россия готова задействовать широкий спектр тактик - от вербовки молдаван за рубежом для голосования на участках до организации протестов и масштабной кампании дезинформации в соцсетях.

Методы воздействия

В планах Кремля также использование компромата для давления на чиновников и срыв работы избирательных органов. Предусмотрено распространение фейков через Telegram, TikTok, Facebook и даже колл-центры.

Президент Майя Санду предупредила: "Цель Кремля ясна - захватить Молдову через выборы, использовать нас против Украины и превратить в плацдарм для гибридных атак на Европейский союз".

Ответ властей Молдовы

Молдавская полиция активно борется с дезинформацией и схемами подкупа голосов. В августе власти заблокировали сотни аккаунтов в TikTok, а в сентябре изъяли более 300 тысяч долларов в рамках дела о подкупе избирателей.

ЕС выразил поддержку Кишиневу, а лидеры Франции, Германии и Польши в конце августа посетили Молдову, заявив о важности сохранения европейского курса.

Опасения Запада

Европейские чиновники уверены, что Россия выделила сотни миллионов долларов на вмешательство в выборы. По их данным, Кремль намерен не только усилить пророссийские силы, но и создать видимость конкурентной борьбы, чтобы ослабить позиции Санду.

Документы также показывают, что Москва делает ставку на молодежь, криминальные группировки и спортивные клубы, которые могут быть использованы для уличных провокаций в день голосования и после него.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию во вмешательстве в парламентские выборы страны. По ее словам, кампания дезинформации направлена также на диаспору.

Ранее Центр противодействия дезинформации Украины сообщил, что Россия активизирует информационную кампанию в Молдове на фоне приближения парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.

