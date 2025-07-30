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Санду обвинила РФ в планах провести своих людей в парламент Молдовы: реакция Кремля

Среда 30 июля 2025 18:10
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Санду обвинила РФ в планах провести своих людей в парламент Молдовы: реакция Кремля Фото: Майя Санду, президент Молдовы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Молдовы Майя Санду предупредила, что Москва хочет вмешаться в предстоящие парламентские выборы в Молдове, чтобы победу одержали пророссийские политики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker и "Интерфакс".

Что сказала Санду

Глава молдавского государства рассказала, что Россия готовит "беспрецедентное вмешательство" в парламентские выборы в Молдове, которые пройдут в сентябре.

По ее словам, россияне планируют только через криптовалюту направить 100 млн евро для подкупа избирателей и незаконного внешнего финансирования. Правоохранители уже наложили 25 тысяч штрафов за такую противоправную деятельность.

Также РФ, по словам Санду, собирается организовать в Молдове проплаченные протесты и кибератаки на цифровую инфраструктуру, связанную с проведением выборов.

Для влияния на граждан Молдовы РФ попытается использовать церковь, так называемых лидеров мнений и онлайн-инфлюенсеров, чтобы те пропагандировали отказ от европейского курса страны.

"Это не должно нас пугать, это должно нас мобилизовать. Вмешательство России несет серьезные риски для общественного порядка и национальной безопасности, а главное - может драматически подорвать суверенитет страны и наше европейское будущее", - отметила Санду.

Она уточнила, что в таких условиях государственные учреждения должны действовать более скоординированно и профессионально.

Ответ Кремля

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление Санду, рассказал, что это якобы не соответствует действительности.

"Россия не вмешивается во внутренние дела других стран. Мы с сожалением констатируем, что электоральные права многих молдаван зажимаются, нарушаются", - добавил он.

Блок "Победа" не допустили к выборам

К слову, только на прошлой неделе Центральная избирательная комиссия Молдовы не допустила к парламентским выборам пророссийский блок "Победа".

Его возглавляет беглый олигарх Илон Шор, который сейчас скрывается в РФ.

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Российская Федерация Молдова Песков Майя Санду
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