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Украинцы подали заявление на Додона за непрямой призыв РФ ко вторжению в Молдову

Новина українською →
Суббота 01 апреля 2023 21:37
Украинцы подали заявление на Додона за непрямой призыв РФ ко вторжению в Молдову Фото: Игорь Додон, экс-президент Молдовы (presidente.md)
Автор: Иван Носальский

Ассоциация украинцев в Молдове подала заявление в прокуратуру на экс-президента страны Игоря Додона. Он непрямо призвал россиян ко вторжению на территорию государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Ассоциации украинцев Молдовы Михаила Багаса в Facebook.

Он обнародовал текст заявления в прокуратуру, согласно которому, Додона предлагают привлечь к ответственности за "предательство родины, разжигание межнациональной розни, поддержку и призыва к войне".

Украинцы подали заявление на Додона за непрямой призыв РФ ко вторжению в МолдовуФото: заявление в прокуратуру на Додона (facebook.com/bagasmihail)

"Мы, этнические украинцы, живущие на территории Молдовы, глубоко возмущены подобными заявлениями бывшего президента И. Додона. Считаем, что под фразой "Наши уже близко" господин Додон открыто заявляет о российских войсках, варварски напавших на суверенную Украину. Господин Додон открыто заявляет о поддержке войны и призывает российскую армию напасть на независимую Молдову", - сказано в заявлении.

Скандальное заявление Додона

Стоит заметить, что ранее в соцсетях распространили видео выступления экс-президента Молдовы в автономном территориальном образовании Гагаузия.

"Я уверен, нужно с Россией дружить. Не против Европы. Без России мы не выживем, потому что нам нужен тот рынок, дешевая солярка для сельхозпроизводителей. Нам нужен дешевый газ и электроэнергия, потому что иначе никак. Вот почему я хочу вас попросить: не опускайте руки. Все будет хорошо, прорвемся. Наши уже рядом", - заявлял тогда пророссийский политик.

Напомним, в прошлом году Додона задержали в мае 2022 года по делу о коррупции и государственной измене. Он вышел на свободу уже в ноябре.

Также мы писали, что последний месяц Россия пыталась дестабилизировать ситуацию в Молдове при помощи протестов.

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