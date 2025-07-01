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Пролетели более 1300 километров: дроны СБУ атаковали завод "Купол" в Ижевске, - источники

Фото: Дроны СБУ атаковали завод в Ижевске (скриншот видео РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Ірина Глухова

Утром, 1 июля, дальнобойные дроны СБУ поразили завод "Купол" в Ижевске, который производит зенитно-ракетные комплексы и беспилотники для российской армии. Расстояние до цели составляет более 1300 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источника, удар был нанесен по производственным и складским помещениям завода, расположенного в российской республике Удмуртия. Расстояние до цели - более 1300 километров. Зафиксировано по меньшей мере два попадания, после чего на объекте вспыхнул пожар.

Предприятие "Купол" производит зенитно-ракетные комплексы "Тор" и "Оса", а также разрабатывает ударные беспилотники типа "Гарпия". Завод находится под международными санкциями из-за работы на российский военно-промышленный комплекс.

"СБУ с хирургической точностью продолжает наносить удары по предприятиям ВПК РФ, которые работают на войну против Украины. Каждая такая спецоперация снижает наступательный потенциал врага, нарушает цепи военного производства и демонстрирует: даже в глубоком тылу России нет безопасных зон для ее военной инфраструктуры", - сообщил источник РБК-Украина.

 

Атака на завод "Купол" в России

Напомним, сегодня в России заявили о якобы атаке беспилотников на город Ижевск. Взрывы слышали возле электромеханического завода "Купол".

Ижевский электромеханический завод "Купол" уже не впервые становится целью для беспилотников. О похожих атаках сообщали в ноябре 2024 года.

Предприятие специализируется на производстве зенитно-ракетных комплексов "Тор", радиолокационных систем и других компонентов военной техники.

Город Ижевск - это столица российской Удмуртии в центральной части РФ. Город известен благодаря военной, машиностроительной и металлургической промышленности. Там производят автомат АК-47.

В сентябре 2024 года стало известно, что "Купол" начал серийное производство нового ударного беспилотника большой дальности "Гарпия-А1", созданного на основе китайского двигателя.

Также в ночь на 1 июля взрывы раздавались в российском Саратове и Энгельсе. Там не работали несколько аэропортов.

Громко было и во временно оккупированном россиянами Крыму. Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

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