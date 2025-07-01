Пролетели более 1300 километров: дроны СБУ атаковали завод "Купол" в Ижевске, - источники

По данным источника, удар был нанесен по производственным и складским помещениям завода, расположенного в российской республике Удмуртия. Расстояние до цели - более 1300 километров. Зафиксировано по меньшей мере два попадания, после чего на объекте вспыхнул пожар.

Предприятие "Купол" производит зенитно-ракетные комплексы "Тор" и "Оса", а также разрабатывает ударные беспилотники типа "Гарпия". Завод находится под международными санкциями из-за работы на российский военно-промышленный комплекс.

"СБУ с хирургической точностью продолжает наносить удары по предприятиям ВПК РФ, которые работают на войну против Украины. Каждая такая спецоперация снижает наступательный потенциал врага, нарушает цепи военного производства и демонстрирует: даже в глубоком тылу России нет безопасных зон для ее военной инфраструктуры", - сообщил источник РБК-Украина.