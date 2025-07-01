Пролетіли понад 1300 кілометрів: дрони СБУ атакували завод "Купол" в Іжевську, - джерела

За даними джерела, удару було завдано по виробничих та складських приміщеннях заводу, що розташований у російській республіці Удмуртія. Відстань до цілі - понад 1300 кілометрів. Зафіксовано щонайменше два влучання, після чого на об’єкті спалахнула пожежа.

Підприємство "Купол" виготовляє зенітно-ракетні комплекси "Тор" і "Оса", а також розробляє ударні безпілотники типу "Гарпія". Завод перебуває під міжнародними санкціями через роботу на російський військово-промисловий комплекс.

"СБУ з хірургічною точністю продовжує завдавати ударів по підприємствах ВПК РФ, які працюють на війну проти України. Кожна така спецоперація знижує наступальний потенціал ворога, порушує ланцюги військового виробництва та демонструє: навіть у глибокому тилу Росії немає безпечних зон для її військової інфраструктури", - повідомило джерело РБК-Україна.