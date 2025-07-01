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Дроны атаковали Луганск, Саратов и не только: что известно о ночных взрывах

Вторник 01 июля 2025 09:11
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Дроны атаковали Луганск, Саратов и не только: что известно о ночных взрывах Фото: регионы России оказались под массированной атакой этой ночью (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В ночь на 1 июля прогремели взрывы в нескольких регионах России. Беспилотники атаковали несколько объектов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ASTRA и руководителя украинского Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Луганск

В ночь на 1 июля в оккупированном Луганске прогремели взрывы, после удара беспилотников на нескольких объектах начались пожары.

Местные телеграм-каналы опубликовали видео моментов взрывов, на которых слышен звук дронов и видны очаги огня.

Российские СМИ со ссылкой на так называемую "ЛНР" заявили, что над городом пролетело более 20 беспилотников.

Коваленко сообщил, что в Луганске "горит логистика россиян".

Украинское военное командование пока не комментирует произошедшее.

В то же время в России в ночь на 1 июля в нескольких городах прогремел ряд взрывов и сработали сирены.

Атака дронов на Саратов и Энгельс

Жители Саратова и Энгельса сообщили о звуках взрывов, а и.о. губернатора Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил угрозу беспилотных летательных аппаратов и введение служб в полную готовность.

Аэропорты Саратова, Ульяновска, Казани и Нижнекамска временно приостановили работу.

В Ростовской области, по словам и.о. губернатора Юрия Слюсаря, системы ПВО сбили беспилотники над Ростовом-на-Дону, Таганрозом, Новошахтинском и другими районами. По предварительным данным, жертв нет.

Минобороны РФ заявило об уничтожении 60 украинских беспилотников над территорией шести регионов России, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

В городе Энгельс расположен военный аэродром "Энгельс-2", база стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.

Нижнекамск известен мощным нефтеперерабатывающим заводом "Танеко", а рядом - специальная экономическая зона Алабуга, где собирают российские ударные дроны "Шахед".

Напомним, что вечером 5 июня на оккупированном Крымском полуострове несколько раз объявляли воздушную тревогу - всего пять раз. Взрывы были слышны вблизи Красноперекопска, Армянска, Новофедоровки и в районе Сак.

Кроме того, Путину посоветовали прекратить жаловаться на украинские удары по его самолетам и взамен согласиться на хотя бы 30-дневное прекращение огня.

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