Дроны атаковали Луганск, Саратов и не только: что известно о ночных взрывах
В ночь на 1 июля прогремели взрывы в нескольких регионах России. Беспилотники атаковали несколько объектов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ASTRA и руководителя украинского Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
Луганск
В ночь на 1 июля в оккупированном Луганске прогремели взрывы, после удара беспилотников на нескольких объектах начались пожары.
Местные телеграм-каналы опубликовали видео моментов взрывов, на которых слышен звук дронов и видны очаги огня.
Российские СМИ со ссылкой на так называемую "ЛНР" заявили, что над городом пролетело более 20 беспилотников.
Коваленко сообщил, что в Луганске "горит логистика россиян".
Украинское военное командование пока не комментирует произошедшее.
В то же время в России в ночь на 1 июля в нескольких городах прогремел ряд взрывов и сработали сирены.
Атака дронов на Саратов и Энгельс
Жители Саратова и Энгельса сообщили о звуках взрывов, а и.о. губернатора Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил угрозу беспилотных летательных аппаратов и введение служб в полную готовность.
Аэропорты Саратова, Ульяновска, Казани и Нижнекамска временно приостановили работу.
В Ростовской области, по словам и.о. губернатора Юрия Слюсаря, системы ПВО сбили беспилотники над Ростовом-на-Дону, Таганрозом, Новошахтинском и другими районами. По предварительным данным, жертв нет.
Минобороны РФ заявило об уничтожении 60 украинских беспилотников над территорией шести регионов России, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.
В городе Энгельс расположен военный аэродром "Энгельс-2", база стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.
Нижнекамск известен мощным нефтеперерабатывающим заводом "Танеко", а рядом - специальная экономическая зона Алабуга, где собирают российские ударные дроны "Шахед".
Напомним, что вечером 5 июня на оккупированном Крымском полуострове несколько раз объявляли воздушную тревогу - всего пять раз. Взрывы были слышны вблизи Красноперекопска, Армянска, Новофедоровки и в районе Сак.
Кроме того, Путину посоветовали прекратить жаловаться на украинские удары по его самолетам и взамен согласиться на хотя бы 30-дневное прекращение огня.
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