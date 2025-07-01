В России жалуются на атаку дронов на Ижевск, под ударом завод "Купол"

В России заявили о якобы атаке беспилотников на город Ижевск. Взрывы слышали возле электромеханического завода "Купол", где россияне производят ЗРК "Тор" и РЛС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский ресурс Astra и руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко .

Так, сегодня в городе Ижевск, прозвучали несколько громких взрывов. После этого местные сообщили о сильном пожаре. В сети появились кадры с якобы прилетом одного из дронов.

Российские источники утверждают, что атаке подверглось одно из предприятий, расположенное в городе. В частности, очевидцы указывают на район, где расположен Ижевский электромеханический завод "Купол" - предприятие, которое производит зенитные ракетные комплексы "Тор" и радары для армии РФ.

Также появилась информация, что Росавиация временно ограничила прием и отправку рейсов в аэропорту Ижевска.

Факт взрывов подтвердил и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"В российском Ижевске - взрывы. Там есть, например, Ижевский электромеханический завод "Купол" - это один из главных производителей ЗРК "Тор" и ударных БПЛА "Гарпия-А1" для армии рф", - написал он.

Официальные российские власти инцидент пока не комментируют. Губернатор Удмуртии лишь заявил, что "все оперативные службы работают на месте" и пообещал предоставить дополнительную информацию позже.