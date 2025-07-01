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В России жалуются на атаку дронов на Ижевск, под ударом завод "Купол"

Вторник 01 июля 2025 09:59
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В России жалуются на атаку дронов на Ижевск, под ударом завод "Купол" Иллюстративное фото: в России пожаловались на атаку дронов (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В России заявили о якобы атаке беспилотников на город Ижевск. Взрывы слышали возле электромеханического завода "Купол", где россияне производят ЗРК "Тор" и РЛС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский ресурс Astra и руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

Так, сегодня в городе Ижевск, прозвучали несколько громких взрывов. После этого местные сообщили о сильном пожаре. В сети появились кадры с якобы прилетом одного из дронов.

Российские источники утверждают, что атаке подверглось одно из предприятий, расположенное в городе. В частности, очевидцы указывают на район, где расположен Ижевский электромеханический завод "Купол" - предприятие, которое производит зенитные ракетные комплексы "Тор" и радары для армии РФ.

Также появилась информация, что Росавиация временно ограничила прием и отправку рейсов в аэропорту Ижевска.

Факт взрывов подтвердил и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"В российском Ижевске - взрывы. Там есть, например, Ижевский электромеханический завод "Купол" - это один из главных производителей ЗРК "Тор" и ударных БПЛА "Гарпия-А1" для армии рф", - написал он.

Официальные российские власти инцидент пока не комментируют. Губернатор Удмуртии лишь заявил, что "все оперативные службы работают на месте" и пообещал предоставить дополнительную информацию позже.

Атака на завод "Купол" в России

Ижевский электромеханический завод "Купол" уже не впервые становится целью для беспилотников. О похожих атаках сообщалось в ноябре 2024 года.

Предприятие специализируется на производстве зенитно-ракетных комплексов "Тор", радиолокационных систем и других компонентов военной техники.

Город Ижевск - это столица российской Удмуртии в центральной части РФ. Город известен благодаря военной, машиностроительной и металлургической промышленности. Там производят автомат АК-47.

"Купол" считается одним из ключевых оборонных заводов России. Кроме ЗРК "Тор", здесь изготавливают мишенно-тренировочные комплексы "Саман-М1" и "Адъютант". Завод также занимается производством гироскопов, наноматериалов, оборудования для атомной энергетики, нефтяной промышленности и даже для пищевой индустрии - в частности, для конвейерных линий ликеро-водочных предприятий.

В сентябре 2024 года стало известно, что "Купол" начал серийное производство нового ударного беспилотника большой дальности "Гарпия-А1", созданного на основе китайского двигателя.

Также в ночь на 1 июля взрывы раздавались в российском Саратове и Энгельсе. Там не работали несколько аэропортов.

Громко было и во временно оккупированном россиянами Крыму. Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

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