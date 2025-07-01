В Крыму могли уничтожить ЗРК С-400: спутники зафиксировали мощный пожар

В оккупированном россиянами Крыму, вероятно, были поражены ЗРК С-300 и С-400. А также РЛС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Как пишет мониторинговый канал, поражение произошло на Керченском полуострове.

"Южнее села Курортное Ленинского района, которое на Азовском море, спутники NASA ночью зафиксировали мощный пожар", - сказано в сообщении.

Вероятно, именно там находится позиция ЗРК С-300/С-400. На снимке - пусковые установки и РЛС подсветки цели 30Н6Е или 92Н6Е. Кроме этого возле Курортного размещена редкая РЛС "Каста-2Е2".

Стоит напомнить, что накануне россияне жаловались якобы на атаку на Крым, а местные сообщали о взрывах неподалеку Керчи.

С-300/С-400

Российские зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400 - это современные средства противовоздушной и противоракетной обороны, разработанные для уничтожения различных воздушных целей, включая самолеты, крылатые и баллистические ракеты. С-300 был принят на вооружение еще в 1979 году, но с тех пор неоднократно модернизировался.

С-400 "Триумф" является его усовершенствованием и находится на вооружении с 2007 года. Системы имеют различные модификации, что позволяет им действовать на разных дальностях и высотах, формируя многослойную оборону.

С-400 имеет преимущества над С-300 по дальности поражения (до 400 км) и способностью одновременно сопровождать и атаковать больше целей. Он также может применять новейшие ракеты большой дальности, которые, по заявлениям разработчиков, способны сбивать даже гиперзвуковые цели.

Оба комплекса включают многофункциональные радары, пусковые установки, командные пункты и транспортно-заряжающие машины. Они способны работать в автоматизированном режиме и интегрируются в более широкую систему ПВО.