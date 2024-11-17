Производит ЗРК "Тор". Дроны атаковали завод в российском Ижевске, - ЦПД

Дроны атаковали электромеханический завод "Купол" в российском Ижевске. Там производят ЗРК "Тор" и РЛС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

В местных пабликах в ночь на 17 ноября сообщили о взрывах в Ижевске. Также местные жители публиковали кадры взрывов и возможного попадания в предприятие.

По словам руководителя ЦПД, под удар попал Ижевский электромеханический завод "Купол".

Коваленко отмечает, что российский завод производит зенитно-ракетные комплексы "Тор", радиолокационные станции и другие компоненты.

Добавим, что город Ижевск - это столица российской Удмуртии в центральной части РФ. Город известен благодаря военной, машиностроительной и металлургической промышленности. Там производят автомат АК-47.

Известно, что завод "Купол" - это одно из крупнейших оборонных предприятий в России. Кроме ЗРК "Тор", там также производят мишенно-тренировочные комплексы "Саман-М1" и "Адъютант". Также завод занимается производством гироскопов, нанокомпозитов, оборудования для атомных электростанций, нефтедобычи, конвейерных линий ликероводочных заводов.

В сентябре 2024 года сообщалось, что на заводе "Купол" начали производство нового ударного беспилотника дальнего радиуса действия "Гарпия-А1". Дрон производят на базе китайского двигателя.

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