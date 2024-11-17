ua en ru
Вс, 17 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Производит ЗРК "Тор". Дроны атаковали завод в российском Ижевске, - ЦПД

Ижевск, Воскресенье 17 ноября 2024 08:50
UA EN RU
Производит ЗРК "Тор". Дроны атаковали завод в российском Ижевске, - ЦПД Фото: дроны атаковали завод "Купол" в российском Ижевске (wikipedia.org)
Автор: Наталья Юрченко

Дроны атаковали электромеханический завод "Купол" в российском Ижевске. Там производят ЗРК "Тор" и РЛС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

В местных пабликах в ночь на 17 ноября сообщили о взрывах в Ижевске. Также местные жители публиковали кадры взрывов и возможного попадания в предприятие.

По словам руководителя ЦПД, под удар попал Ижевский электромеханический завод "Купол".

Коваленко отмечает, что российский завод производит зенитно-ракетные комплексы "Тор", радиолокационные станции и другие компоненты.

Добавим, что город Ижевск - это столица российской Удмуртии в центральной части РФ. Город известен благодаря военной, машиностроительной и металлургической промышленности. Там производят автомат АК-47.

Известно, что завод "Купол" - это одно из крупнейших оборонных предприятий в России. Кроме ЗРК "Тор", там также производят мишенно-тренировочные комплексы "Саман-М1" и "Адъютант". Также завод занимается производством гироскопов, нанокомпозитов, оборудования для атомных электростанций, нефтедобычи, конвейерных линий ликероводочных заводов.

В сентябре 2024 года сообщалось, что на заводе "Купол" начали производство нового ударного беспилотника дальнего радиуса действия "Гарпия-А1". Дрон производят на базе китайского двигателя.

Производит ЗРК &quot;Тор&quot;. Дроны атаковали завод в российском Ижевске, - ЦПД

скриншот google.com/maps

Атаки на НПЗ в России

Украинские защитники совершили ряд атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы и другие объекты на территории РФ, обеспечивающие оккупационные войска.

Недавно дроны ГУР Минобороны поразили НПЗ в Саратове. По данным источников РБК-Украина, беспилотники попали в одну из нефтеперерабатывающих установок завода и резервуары с мазутом.

По информации Службы внешней разведки, три российских НПЗ частично приостановили работу из-за влияния западных санкций. Некоторые из них были атакованы украинскими военными раньше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине Война России против Украины Атака дронов
NEWS
По Украине вводят экстренные отключения света
По Украине вводят экстренные отключения света
DAILY
Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу