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Прокуратура назвала причину пожежі на території військової частини у Львівській області

Новини » Надзвичайні події     19.11.2019 - 13:51
Прокуратура назвала причину пожежі на території військової частини у Львівській області
Фото: місце пожежі (facebook.com/MNSLVIV)

Розглядається версія проблеми з електропостачанням

Військова прокуратура назвала одну з можливих причин пожежі на військової частини у селі Старичі Яворівського району Львівської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Львівської області.

Розглядається версія проблеми з електропостачанням.

"Ймовірною причиною пожежі є коротке замикання проводів електропостачання. Остаточна причина загоряння та збитки будуть встановлені в ході досудового розслідування", - йдеться в повідомленні.

За фактом пожежі зареєстровано кримінальну справу за ч. 3 ст. 425 КК України. На місці працюють співробітники військової прокуратури Львівського гарнізону та Територіального управління ДБР.

Нагадаємо, раніше в Держслужбі з надзвичайних ситуацій розповіли подробиці пожежі. Так, повідомлення про займання надійшло о 05:03. Пожежа виникла в адміністративній будівлі розміром 40х12 м. До місця події виїхали з двох частин у найближчих містах і з двох постів в довколишніх селах. Будівлю знищено вогнем.

В результаті пожежі загинув один військовослужбовець, ще один отримав опіки і поранення.

Раніше РБК-Україна писало, що на одному зі складів зберігання речей у військовій частині у Вінницькій області сталася пожежа. Держбюро розслідувань почало розслідування цього інциденту.

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