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Прокуратура назвала причину пожара на территории воинской части во Львовской области

Новости » Происшествия     19.11.2019 - 13:51
Прокуратура назвала причину пожара на территории воинской части во Львовской области
Фото: место пожара (facebook.com/MNSLVIV)

Рассматривается версия проблемы с электроснабжением

Военная прокуратура назвала одну из возможных причин пожара на воинской части в поселке Старичи Яворовского района Львовской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Львовской области.

Рассматривается версия проблемы с электроснабжением.

"Вероятной причиной возгорания является короткое замыкание проводов электроснабжения. Окончательная причина возгорания и ущерб будут установлены в ходе досудебного расследования", - говорится в сообщении.

По факту пожара зарегистрировано уголовное дело по ч. 3 ст. 425 УК Украины. На месте работают сотрудники военной прокуратуры Львовского гарнизона и Территориального управления ГБР.

Напомним, ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям рассказали подробности пожара. Так, сообщение о возгорании поступило в 05:03. Пожар возник в административном здании размером 40х12 м. К месту события выехали из двух частей в ближайших городах и с двух постов в близлежащих селах. Здание было уничтожено огнем.

В результате пожара погиб один военнослужащий, еще один получил ожоги и ранения.

Ранее РБК-Украина писало, что на одном из складов хранения вещей в воинской части в Винницкой области произошел пожар. Госбюро расследований начало расследование этого инцидента.

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