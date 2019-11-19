ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Львіській області горіла військова частина, є загиблий

Новини » Надзвичайні події     19.11.2019 - 09:05
У Львіській області горіла військова частина, є загиблий
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Ще один офіцер госпіталізований з опіками

У Львівській області на території військової частини о 5 ранку сталася пожежа, унаслідок якої загинув військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначається, що військова частина дислокується у селищі Старичі Яворівського району. Внаслідок загоряння будівлі загинув офіцер, ще один дістав травм і з опіками був оперативно доставлений до Центральної районної лікарні міста Новояворівськ. Пожежа локалізована.

"Причини та обставини події з'ясовують представники Військової служби правопорядку ЗС України та Національної поліції України", - йдеться в повідомленні.

У Львіській області горіла військова частина, є загиблий

Нагадаємо, напередодні на одному зі складів зберігання речового майна військової частини у Вінницькій області сталася пожежа.

РБК-Україна писало, що 15 листопада прогриміли вибухи на території військового арсеналу в Балаклії. В Генштабі уточнили, що унаслідок вибухів загинули двоє військовослужбовців та ще четверо отримали поранення. Троє з них у тяжкому стані.

Під Черкасами в пожежі загинули двоє дітей Поліція розслідує пожежу в суді в Запорізькій області
Новини України пожежа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся