У Львіській області горіла військова частина, є загиблий

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Ще один офіцер госпіталізований з опіками

У Львівській області на території військової частини о 5 ранку сталася пожежа, унаслідок якої загинув військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначається, що військова частина дислокується у селищі Старичі Яворівського району. Внаслідок загоряння будівлі загинув офіцер, ще один дістав травм і з опіками був оперативно доставлений до Центральної районної лікарні міста Новояворівськ. Пожежа локалізована.

"Причини та обставини події з'ясовують представники Військової служби правопорядку ЗС України та Національної поліції України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні на одному зі складів зберігання речового майна військової частини у Вінницькій області сталася пожежа.

РБК-Україна писало, що 15 листопада прогриміли вибухи на території військового арсеналу в Балаклії. В Генштабі уточнили, що унаслідок вибухів загинули двоє військовослужбовців та ще четверо отримали поранення. Троє з них у тяжкому стані.