У ДСНС повідомили подробиці пожежі на території військової частини у Львівській області

Фото: місце пожежі (facebook.com/MNSLVIV)

Одна людина загинула та ще одна постраждала

Пожежу на території військової частини у селищі Старичі Яворівського району о 08:08 повністю ліквідували, внаслідок пожежі вогнем знищено будівлю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС України у Львівській області.

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло о 05:03. Пожежа виникла в адміністративній будівлі розміром 40х12 м. До місця події виїхали із двох частин у найближчих містах та з двох постів у прилеглих селах.

"Внаслідок пожежі отримав термічний опік спини та обох верхніх кінцівок чоловік, 1978 року народження якого в стані середньої важкості госпіталізовано у Новояворівську районну лікарню. Під час проведення робіт з ліквідації пожежі, вогнеборцями в одному з приміщень було виявлено тіло загиблого чоловіка", - йдеться в повідомленні.

О 06:26 вогнеборці локалізували пожежу, та о 08:08 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі вогнем знищено будівлю. До ліквідації пожежі залучили 35 чоловік особового складу та 6 одиниць спецтехніки.

Фото: місце пожежі (facebook.com/MNSLVIV)

Раніше повідомлялося, що у Львівській області на території військової частини о 5 ранку сталася пожежа, унаслідок якої загинув військовослужбовець.

РБК-Україна писало, що на одному зі складів зберігання речового майна військової частини у Вінницькій області сталася пожежа. ДБР розпочало розслідування цього факту.