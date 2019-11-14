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У Вінницькій області сталася пожежа на складі військової частини

Новини » Надзвичайні події     14.11.2019 - 09:10
У Вінницькій області сталася пожежа на складі військової частини
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

На ліквідацію пожежі у Вінницькій області пішло майже чотири години

На одному зі складів зберігання речового майна військової частини у Вінницькій області сталася пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу військової частини.

Як зазначається, пожежа почалась в 17:00. На її ліквідацію пішло майже чотири години. В результаті події ніхто не постраждав.

"Збитки, заподіяні внаслідок пожежі, на боєздатність військової частини не впливають", - йдеться у повідомленні.

У військовій частині додали, що за даним фактом призначене службове розслідування.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 вересня на складах Міноборони у Калинівці сталася пожежа. У результаті виникло задимлення на території технічного арсеналу, а також зафіксовано 6 вибухів боєприпасів.

Нагадаємо, Верховній раді пропонують утворити тимчасову слідчу комісію для розслідування вибухів на складах боєприпасів.

Як писало РБК-Україна, в жовтні 2018 року в Чернігівській області вибухнув склад боєприпасів. Тоді рятувальники евакуювали з місця вибуху 6-го Арсеналу поблизу міста Ічня близько 10 тис. людей. Правоохоронці почали розслідування за даним фактом.

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