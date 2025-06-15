Лето в Украине снова будет адским? Что говорят прогнозы экспертов
В прошлом году лето в Украине установило немало температурных рекордов и выдалось непростым для тех людей, которые тяжело переносят жару. Теперь многих украинцев интересует, стоит ли ждать чего-то подобного в 2025 году.
Подробнее о том, возможно ли дать точный прогноз погоды на целый сезон, а также каким может быть нынешнее лето, - рассказала в интервью РБК-Украина кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.
Можно ли дать точный прогноз на сезон
По словам эксперта, при прогнозах на сезон можно говорить "только об отклонении от нормы - средних многолетних значений".
"То есть отметить тенденцию - будет ли сезон теплее или прохладнее, более влажный или будет преобладать засуха", - объяснила кандидат наук.
Балабух добавила, что дать прогноз температуры на сезон детализировано - то есть указать, каких именно значений она может достигать - невозможно.
"Потому что они связаны с очень масштабными процессами, которые происходят на всей планете (в частности в океанах) и могут длиться несколько месяцев подряд", - отметила климатолог.
Она рассказала, что такие расчеты требуют много ресурсов, ведь нужно иметь информацию:
- о состоянии Мирового океана;
- о состоянии атмосферы во всей толщине;
- как они будут меняться;
- какие процессы будут преобладать.
"Для этого нужно также иметь мощные вычислительные ресурсы, которые могут эту информацию быстро обработать. Такие возможности имеют только мировые прогностические центры", - признала эксперт.
Какой может быть погода летом 2025 года
Балабух сообщила, что в Украине пользуются данными таких мировых прогностических центров.
Согласно последним расчетам, по ее словам, лето в Украине будет теплым.
При этом средняя температура ожидается на 1-2 градуса выше нормы.
"Сезон будет более засушливым. Особенно август и июль", - добавила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.
В то же время о каких-то температурных рекордах говорить пока нельзя.
"Потому что такие прогнозы делают только на пять суток", - подытожила эксперт.
Напомним, ранее мы рассказывали, что 2024 год стал самым жарким в истории человечества, а его последствия оказались разрушительными.
Исходя из отчета Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО), в этот период произошло более 150 беспрецедентных климатических катастроф (включая наводнения, тепловые волны и мощные ураганы) в разных уголках мира.
Январь 2025 года стал самым теплым за всю историю наблюдений (глобальная температура была на 1,75°C выше доиндустриального уровня), что вызывает существенное беспокойство среди ученых.
Март 2025 года стал самым жарким за всю историю наблюдений в Европе, что также считается опасным температурным рекордом.
Апрель текущего года прогрел определенные регионы Украины до более +30 градусов по Цельсию, установив в некоторых городах рекордные температурные значения.
Между тем май 2025 года, несмотря на рекордную жару в мире, в Украину принес прохладу и местами - заморозки на поверхности почвы, на высоте 2 см (местами - даже в воздухе).
В конце месяца погоду обусловливали активные атмосферные процессы. На всей территории страны прошли дожди, в западной части - сильные дожди, временами - ливни и град. Наблюдались грозы, отмечались сильные порывы ветра.
Погода преобладала облачная, поэтому продолжительность солнечного сияния оказалась значительно меньше нормы.
Исходя из этого, рост и развитие сельскохозяйственных культур происходил в условиях дефицита тепла (от чего пострадали некоторые растения на огородах и в садах украинцев).
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