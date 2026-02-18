Проект "На опыте" в Украине: кто может служить инструктором и получать до 51 тысячи

В Министерстве обороны рассказали про запуск в Украине пилотного проекта "На опыте" - для военных и ветеранов, которые хотели бы служить на инструкторских должностях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ.

Суть и цель проекта "На опыте"

Гражданам рассказали, что пилотный проект "На опыте" был запущен для того, чтобы обеспечить качество подготовки в украинской армии.

Присоединились к этому:

Министерство обороны Украины;

благотворительный фонд "Вернись живым";

рекрутинговая платформа Lobby X;

командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Мотивация, безопасность и сохранение жизни военнослужащих, а также их эффективность на поле боя напрямую зависят от качества их подготовки. Ключевой фигурой в этом процессе является инструктор", - подчеркнули в МОУ.

Отмечается, что цель проекта - привлечь в учебные центры военных и ветеранов, желающих:

служить на инструкторских должностях;

передавать свои знания и опыт другим.

"На опыте" - проект для тех, кто хочет служить на инструкторских должностях (инфографика: mod.gov.ua)

Кого приглашают для службы инструктором

Для службы на инструкторских должностях в рамках инициативы "На опыте" приглашаются люди с боевым опытом (которые готовы передать его рекрутам):

действующие военнослужащие подразделений Сухопутных войск;

ветераны.

Речь идет об обучении по базовой общевойсковой подготовке (БОВП) и обучении инструкторов по различным направлениям:

тактической медицине;

инженерному делу и топографии;

тактической и огневой подготовке.

Где будут проходить службу инструкторы

В МОУ объяснили, что проект "На опыте" предусматривает перевод из подразделений Сухопутных войск на службу в таких учебных центрах:

Школа общевойсковой подготовки;

Школа подготовки инструкторов;

Военная школа имени полковника Евгения Коновальца.

Каких инструкторов ищут школы в рамках проекта "На опыте" (инфографика: bzvp.lobbyx.army)

Основные преимущества службы "На опыте"

Среди преимуществ службы в рамках проекта "На опыте" упоминаются следующие:

обучение - дополнительные сертификации и работа бок о бок с боевыми инструкторами;

- дополнительные сертификации и работа бок о бок с боевыми инструкторами; профессиональность - пребывание в кругу настоящих специалистов и знатоков своего дела;

- пребывание в кругу настоящих специалистов и знатоков своего дела; влияние - реальное влияние на подготовку украинского войска;

- реальное влияние на подготовку украинского войска; обеспечение - денежное обеспечение до 51 000 гривен, а также вещевое и имущественное обеспечение (в частности, обеспечение средствами индивидуальной защиты, проживанием, питанием и медицинской помощью на время службы);

- денежное обеспечение до 51 000 гривен, а также вещевое и имущественное обеспечение (в частности, обеспечение средствами индивидуальной защиты, проживанием, питанием и медицинской помощью на время службы); гибкость - проживание не только в учебном центре, но и время на семью и восстановление;

- проживание не только в учебном центре, но и время на семью и восстановление; отпуска - официальный ежегодный отпуск, отпуск по семейным обстоятельствам, отпуск для участников боевых действий (УБД).

Преимущества проекта "На опыте" (инфографика: bzvp.lobbyx.army)

Как можно принять участие в проекте

Для того, чтобы присоединиться к проекту "На опыте", необходимо подать соответствующую заявку.

"Ее рассмотрят рекрутеры. Далее - интервью в три этапа", - рассказали в Минобороны.

После этого начнется испытательный период - первые две недели в формате командировки.

Затем - перемещение на должность и прохождение учебных курсов.

Как пройти отбор "На опыте" (инфографика: bzvp.lobbyx.army)