Проект "На опыте" в Украине: кто может служить инструктором и получать до 51 тысячи
В Министерстве обороны рассказали про запуск в Украине пилотного проекта "На опыте" - для военных и ветеранов, которые хотели бы служить на инструкторских должностях.
Суть и цель проекта "На опыте"
Гражданам рассказали, что пилотный проект "На опыте" был запущен для того, чтобы обеспечить качество подготовки в украинской армии.
Присоединились к этому:
- Министерство обороны Украины;
- благотворительный фонд "Вернись живым";
- рекрутинговая платформа Lobby X;
- командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Мотивация, безопасность и сохранение жизни военнослужащих, а также их эффективность на поле боя напрямую зависят от качества их подготовки. Ключевой фигурой в этом процессе является инструктор", - подчеркнули в МОУ.
Отмечается, что цель проекта - привлечь в учебные центры военных и ветеранов, желающих:
- служить на инструкторских должностях;
- передавать свои знания и опыт другим.
"На опыте" - проект для тех, кто хочет служить на инструкторских должностях (инфографика: mod.gov.ua)
Кого приглашают для службы инструктором
Для службы на инструкторских должностях в рамках инициативы "На опыте" приглашаются люди с боевым опытом (которые готовы передать его рекрутам):
- действующие военнослужащие подразделений Сухопутных войск;
- ветераны.
Речь идет об обучении по базовой общевойсковой подготовке (БОВП) и обучении инструкторов по различным направлениям:
- тактической медицине;
- инженерному делу и топографии;
- тактической и огневой подготовке.
Где будут проходить службу инструкторы
В МОУ объяснили, что проект "На опыте" предусматривает перевод из подразделений Сухопутных войск на службу в таких учебных центрах:
- Школа общевойсковой подготовки;
- Школа подготовки инструкторов;
- Военная школа имени полковника Евгения Коновальца.
Каких инструкторов ищут школы в рамках проекта "На опыте" (инфографика: bzvp.lobbyx.army)
Основные преимущества службы "На опыте"
Среди преимуществ службы в рамках проекта "На опыте" упоминаются следующие:
- обучение - дополнительные сертификации и работа бок о бок с боевыми инструкторами;
- профессиональность - пребывание в кругу настоящих специалистов и знатоков своего дела;
- влияние - реальное влияние на подготовку украинского войска;
- обеспечение - денежное обеспечение до 51 000 гривен, а также вещевое и имущественное обеспечение (в частности, обеспечение средствами индивидуальной защиты, проживанием, питанием и медицинской помощью на время службы);
- гибкость - проживание не только в учебном центре, но и время на семью и восстановление;
- отпуска - официальный ежегодный отпуск, отпуск по семейным обстоятельствам, отпуск для участников боевых действий (УБД).
Преимущества проекта "На опыте" (инфографика: bzvp.lobbyx.army)
Как можно принять участие в проекте
Для того, чтобы присоединиться к проекту "На опыте", необходимо подать соответствующую заявку.
"Ее рассмотрят рекрутеры. Далее - интервью в три этапа", - рассказали в Минобороны.
После этого начнется испытательный период - первые две недели в формате командировки.
Затем - перемещение на должность и прохождение учебных курсов.
Как пройти отбор "На опыте" (инфографика: bzvp.lobbyx.army)
