ua en ru
Вт, 17 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Оплатят не всем: кто из военных имеет право на дополнительный отпуск и сохранение зарплаты

Вторник 17 февраля 2026 06:40
UA EN RU
Оплатят не всем: кто из военных имеет право на дополнительный отпуск и сохранение зарплаты Фото: Военный в отпуске (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Не все дополнительные отпуска для военнослужащих одинаковы - их продолжительность и сохранение денежного обеспечения зависят от статуса военного.

РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины рассказывает, кто может воспользоваться дополнительными днями отдыха и на каких условиях.

Читайте также: Отдых для военных. Какие бывают основания для отпуска и как его получить

Кто имеет право на дополнительный отпуск

Участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны имеют право на 14 календарных дней дополнительного отпуска в год. За этот период денежное обеспечение сохраняется.

Лица с особыми заслугами перед Родиной могут получить до 3 недель дополнительного отпуска ежегодно в удобное для себя время. Этот отпуск предоставляется без сохранения денежного обеспечения.

Участники войны имеют право на до 2 недель дополнительного отпуска в год. Также предоставляется без сохранения денежного обеспечения.

В Минобороны отмечают, что перед оформлением отпуска военным следует учитывать не только его продолжительность, но и вопрос оплаты.

Оплатят не всем: кто из военных имеет право на дополнительный отпуск и сохранение зарплаты
Кто из военных может получить дополнительный отпуск (инфографика: Министерство обороны Украины)

Особенности во время военного положения

В период действия военного положения дополнительные отпуска (кроме тех, кто проходит базовую военную службу) предоставляются с разрешения командира воинской части.

Время на дорогу по Украине добавляется отдельно - до двух суток в одну сторону, и оно не засчитывается в общую продолжительность отпуска.

Компенсация при увольнении

При увольнении военнослужащие могут получить денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска. Однако она предусмотрена только за те отпуска, которые предоставляются с сохранением денежного обеспечения.

То есть компенсация выплачивается за неиспользованные дни для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны. Зато за отпуска для участников войны и лиц с особыми заслугами перед Родиной компенсация законом не предусмотрена.

Оплатят не всем: кто из военных имеет право на дополнительный отпуск и сохранение зарплаты
Кто из военных может получить компенсацию за неиспользованный отпуск (инфографика: Министерство обороны Украины)

Ранее РБК-Украина рассказывало, какие виды отпусков могут получить военнослужащие во время военного положения и на каких условиях они предоставляются. Минобороны объяснило продолжительность ежегодного основного отпуска, отпусков по семейным обстоятельствам, для обучения, лечения, после плена, по уходу за ребенком и для участников боевых действий.

Также мы рассказывали, на каких условиях военные могут выезжать за границу во время отпуска.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Военный
Новости
Делегация Украины уже в Женеве: Умеров назвал ожидания от переговоров с РФ
Делегация Украины уже в Женеве: Умеров назвал ожидания от переговоров с РФ
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"