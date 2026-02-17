Оплатят не всем: кто из военных имеет право на дополнительный отпуск и сохранение зарплаты
Не все дополнительные отпуска для военнослужащих одинаковы - их продолжительность и сохранение денежного обеспечения зависят от статуса военного.
РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины рассказывает, кто может воспользоваться дополнительными днями отдыха и на каких условиях.
Читайте также: Отдых для военных. Какие бывают основания для отпуска и как его получить
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны имеют право на 14 календарных дней дополнительного отпуска в год. За этот период денежное обеспечение сохраняется.
Лица с особыми заслугами перед Родиной могут получить до 3 недель дополнительного отпуска ежегодно в удобное для себя время. Этот отпуск предоставляется без сохранения денежного обеспечения.
Участники войны имеют право на до 2 недель дополнительного отпуска в год. Также предоставляется без сохранения денежного обеспечения.
В Минобороны отмечают, что перед оформлением отпуска военным следует учитывать не только его продолжительность, но и вопрос оплаты.
Кто из военных может получить дополнительный отпуск (инфографика: Министерство обороны Украины)
Особенности во время военного положения
В период действия военного положения дополнительные отпуска (кроме тех, кто проходит базовую военную службу) предоставляются с разрешения командира воинской части.
Время на дорогу по Украине добавляется отдельно - до двух суток в одну сторону, и оно не засчитывается в общую продолжительность отпуска.
Компенсация при увольнении
При увольнении военнослужащие могут получить денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска. Однако она предусмотрена только за те отпуска, которые предоставляются с сохранением денежного обеспечения.
То есть компенсация выплачивается за неиспользованные дни для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны. Зато за отпуска для участников войны и лиц с особыми заслугами перед Родиной компенсация законом не предусмотрена.
Кто из военных может получить компенсацию за неиспользованный отпуск (инфографика: Министерство обороны Украины)
Ранее РБК-Украина рассказывало, какие виды отпусков могут получить военнослужащие во время военного положения и на каких условиях они предоставляются. Минобороны объяснило продолжительность ежегодного основного отпуска, отпусков по семейным обстоятельствам, для обучения, лечения, после плена, по уходу за ребенком и для участников боевых действий.
Также мы рассказывали, на каких условиях военные могут выезжать за границу во время отпуска.