ua en ru
Ср, 18 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Проект "На досвіді" в Україні: хто може служити інструктором й отримувати до 51 тисячі

Середа 18 лютого 2026 07:30
UA EN RU
Проект "На досвіді" в Україні: хто може служити інструктором й отримувати до 51 тисячі В Україні запустили проект "На досвіді" для військових, які готові стати інструкторами (фото ілюстративне: Ukrinform / NurPhoto / Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Міністерстві оборони розповіли про запуск в Україні пілотного проекту "На досвіді" - для військових і ветеранів, які хотіли б служити на інструкторських посадах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОУ.

Читайте також: Грошовий "бонус" за перший контракт у ЗСУ: скільки отримають військові у 2026 році

Суть і мета проекту "На досвіді"

Громадянам розповіли, що пілотний проект "На досвіді" було запущено для того, щоб забезпечити якість підготовки в українському війську.

Долучилися до цього:

  • Міністерство оборони України;
  • благодійний фонд "Повернись живим";
  • рекрутингова платформа Lobby X;
  • командування Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ).

"Мотивація, безпека та збереження життя військовослужбовців, а також їхня ефективність на полі бою безпосередньо залежать від якості їх підготовки. Ключовою фігурою в цьому процесі є інструктор", - наголосили в МОУ.

Зазначається, що мета проекту - залучити до навчальних центрів військових та ветеранів, які бажають:

  • служити на інструкторських посадах;
  • передавати свої знання та досвід іншим.

Проект &quot;На досвіді&quot; в Україні: хто може служити інструктором й отримувати до 51 тисячі"На досвіді" - проект для тих, хто хоче служити на інструкторських посадах (інфографіка: mod.gov.ua)

Кого запрошують для служби інструктором

Для служби на інструкторських посадах в межах ініціативи "На досвіді" запрошуються люди з бойовим досвідом (які готові передати його рекрутам):

  • чинні військовослужбовці підрозділів Сухопутних військ;
  • ветерани.

Йдеться про навчання з базової загальновійськової підготовки (БЗВП) та навчання інструкторів із різних напрямків:

  • тактичної медицини;
  • інженерної справи та топографії;
  • тактичної та вогневої підготовки.

Де будуть проходити службу інструктори

У МОУ пояснили, що проект "На досвіді" передбачає переведення з підрозділів Сухопутних військ на службу в таких навчальних осередках:

  • Школа загальновійськової підготовки;
  • Школа підготовки інструкторів;
  • Військова школа імені полковника Євгена Коновальця.

Проект &quot;На досвіді&quot; в Україні: хто може служити інструктором й отримувати до 51 тисячіЯких інструкторів шукають школи в межах проекту "На досвіді" (інфографіка: bzvp.lobbyx.army)

Основні переваги служби "На досвіді"

Серед переваг служби в межах проекту "На досвіді" згадуються такі:

  • навчання - додаткові сертифікації та робота пліч-о-пліч із бойовими інструкторами;
  • професійність - перебування в колі справжніх фахівців і знавців своєї справи;
  • вплив - реальний вплив на підготовку українського війська;
  • забезпечення - грошове забезпечення до 51 000 гривень, а також речове й майнове забезпечення (зокрема, забезпечення засобами індивідуального захисту, проживанням, харчуванням і медичною допомогою на час служби);
  • гнучкість - проживання не тільки в навчальному центрі, але й час на родину та відновлення;
  • відпустки - офіційна щорічна відпустка, відпустка за сімейними обставинами, відпустка для учасників бойових дій (УБД).

Проект &quot;На досвіді&quot; в Україні: хто може служити інструктором й отримувати до 51 тисячіПереваги проекту "На досвіді" (інфографіка: bzvp.lobbyx.army)

Як можна взяти участь у проекті

Для того, щоб долучитись до проекту "На досвіді", необхідно подати відповідну заявку.

"Її розглянуть рекрутери. Далі - інтерв'ю у три етапи", - розповіли в Міноборони.

Після цього почнеться випробувальний період - перші два тижні у форматі відрядження.

Потім - переміщення на посаду та проходження навчальних курсів.

Проект &quot;На досвіді&quot; в Україні: хто може служити інструктором й отримувати до 51 тисячіЯк пройти відбір "На досвіді" (інфографіка: bzvp.lobbyx.army)

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони нагадали, що в Україні триває вступна кампанія до вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ) та розповіли, як молоді стати курсантами та отримати всі переваги, які гарантує їм держава.

Крім того, ми пояснювали, хто з військових має право на додаткову відпустку й збереження зарплати.

Читайте також про досвід ЗСУ для Бундесверу - як українці викладатимуть у військових училищах Німеччини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Збройні сили України служба в армії Зарплата в Україні Мобілізація в Україні Робота в Україні Військовий Освіта в Україні Ветерани
Новини
Політична частина переговорів щодо України "зайшла в глухий кут": Axios дізналося ім'я винуватця
Політична частина переговорів щодо України "зайшла в глухий кут": Axios дізналося ім'я винуватця
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"