Проект "На досвіді" в Україні: хто може служити інструктором й отримувати до 51 тисячі
У Міністерстві оборони розповіли про запуск в Україні пілотного проекту "На досвіді" - для військових і ветеранів, які хотіли б служити на інструкторських посадах.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОУ.
Суть і мета проекту "На досвіді"
Громадянам розповіли, що пілотний проект "На досвіді" було запущено для того, щоб забезпечити якість підготовки в українському війську.
Долучилися до цього:
- Міністерство оборони України;
- благодійний фонд "Повернись живим";
- рекрутингова платформа Lobby X;
- командування Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ).
"Мотивація, безпека та збереження життя військовослужбовців, а також їхня ефективність на полі бою безпосередньо залежать від якості їх підготовки. Ключовою фігурою в цьому процесі є інструктор", - наголосили в МОУ.
Зазначається, що мета проекту - залучити до навчальних центрів військових та ветеранів, які бажають:
- служити на інструкторських посадах;
- передавати свої знання та досвід іншим.
"На досвіді" - проект для тих, хто хоче служити на інструкторських посадах (інфографіка: mod.gov.ua)
Кого запрошують для служби інструктором
Для служби на інструкторських посадах в межах ініціативи "На досвіді" запрошуються люди з бойовим досвідом (які готові передати його рекрутам):
- чинні військовослужбовці підрозділів Сухопутних військ;
- ветерани.
Йдеться про навчання з базової загальновійськової підготовки (БЗВП) та навчання інструкторів із різних напрямків:
- тактичної медицини;
- інженерної справи та топографії;
- тактичної та вогневої підготовки.
Де будуть проходити службу інструктори
У МОУ пояснили, що проект "На досвіді" передбачає переведення з підрозділів Сухопутних військ на службу в таких навчальних осередках:
- Школа загальновійськової підготовки;
- Школа підготовки інструкторів;
- Військова школа імені полковника Євгена Коновальця.
Яких інструкторів шукають школи в межах проекту "На досвіді" (інфографіка: bzvp.lobbyx.army)
Основні переваги служби "На досвіді"
Серед переваг служби в межах проекту "На досвіді" згадуються такі:
- навчання - додаткові сертифікації та робота пліч-о-пліч із бойовими інструкторами;
- професійність - перебування в колі справжніх фахівців і знавців своєї справи;
- вплив - реальний вплив на підготовку українського війська;
- забезпечення - грошове забезпечення до 51 000 гривень, а також речове й майнове забезпечення (зокрема, забезпечення засобами індивідуального захисту, проживанням, харчуванням і медичною допомогою на час служби);
- гнучкість - проживання не тільки в навчальному центрі, але й час на родину та відновлення;
- відпустки - офіційна щорічна відпустка, відпустка за сімейними обставинами, відпустка для учасників бойових дій (УБД).
Переваги проекту "На досвіді" (інфографіка: bzvp.lobbyx.army)
Як можна взяти участь у проекті
Для того, щоб долучитись до проекту "На досвіді", необхідно подати відповідну заявку.
"Її розглянуть рекрутери. Далі - інтерв'ю у три етапи", - розповіли в Міноборони.
Після цього почнеться випробувальний період - перші два тижні у форматі відрядження.
Потім - переміщення на посаду та проходження навчальних курсів.
Як пройти відбір "На досвіді" (інфографіка: bzvp.lobbyx.army)
