Главная » Новости » В мире

Опыт ВСУ для Бундесвера: украинцы будут преподавать в военных училищах Германии

Германия, Понедельник 16 февраля 2026 22:15
Опыт ВСУ для Бундесвера: украинцы будут преподавать в военных училищах Германии Фото: украинские военные будут делиться опытом в использовании дронов (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Министерства обороны Украины и Германии подписали соглашение, согласно которому украинские инструкторы будут преподавать в военных училищах ФРГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit.

"План заключается в том, чтобы включить опыт украинских солдат в подготовку, в частности, в армейских учебных заведениях", - отметил представитель вооруженных сил Германии.

Отмечается, что Бундесвер таким образом реагирует на существенные изменения на поле боя в Украине.

Кроме того, он констатирует, что военные ВСУ имеют больший опыт в использовании дронов и противодействия им, а также в интеграции в боевые подразделения современных технологий управления.

Учения ВСУ и войск НАТО

Напомним, украинские военные на учениях Hedgehog в Эстонии "разгромили" войска НАТО. По словам украинских военных, результаты учений стали неожиданными для западных партнеров.

СМИ назвали результаты учений "ужасными" для сил НАТО - военные даже не смогли обнаружить позиции украинских операторов дронов.

Украинская команда из 10 бойцов, которая выполняла роль противника, за полдня имитировала уничтожение 17 единиц бронетехники и осуществила около 30 ударов по другим целям.

По словам украинских защитников, страны НАТО должны переосмыслить тактику ведения современных боевых действий и быстрее подготовиться к российской угрозе.

Отметим, масштабные учения в Эстонии выявили серьезные слабые места НАТО в войне нового поколения с применением беспилотников.

В частности, они продемонстрировали, насколько прозрачным стало современное поле боя и насколько уязвима любая техника или подразделение без надлежащей маскировки, быстрого обмена данными и адаптированной тактики.

