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У министра обороны Шмыгаля новые заместители: что о них известно

Украина, Пятница 25 июля 2025 21:49
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У министра обороны Шмыгаля новые заместители: что о них известно Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (Министерство обороны Украины)
Автор: Антон Корж

Министр обороны Денис Шмыгаль объявил имена и фамилии своих шести заместителей. Ими стали Иван Гаврилюк, Сергей Боев, Анна Гвоздяр, Владимир Заверуха, Юрий Мироненко и Оксана Ферчук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщениеШмыгаля.

Шмыгаль коротко рассказал о своих новых заместителях и объяснил, кто и чем будет заниматься. Большинство из них уже занимали те или иные должности в Министерстве обороны, а некоторые пришли из Министерства стратегической промышленности, или из Министерства цифровой трансформации.

Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк - первый заместитель министра обороны. Был советником командующего Сил логистики Вооруженных сил Украины, уже занимал должности заместителя и Первого заместителя главы МОУ. Имеет огромный опыт в сфере выстраивания логистики.

У министра обороны Шмыгаля новые заместители: что о них известноПервый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк (Минобороны Украины)

Сергей Боев - заместитель министра обороны. Был советником и заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции, с мая 2025 - был Первым заместителем министра. Имеет значительный опыт работы в сферах экономики, стратегического планирования, промышленности и безопасности.

У министра обороны Шмыгаля новые заместители: что о них известноЗаместитель министра обороны Сергей Боев (Минобороны Украины)

Анна Гвоздяр - заместитель министра обороны. Ранее работала заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Эксперт в сфере оборонного производства, инноваций и масштабирования ОПК.

У министра обороны Шмыгаля новые заместители: что о них известноЗаместитель министра обороны Анна Гвоздяр (Минобороны Украины)

Полковник Владимир Заверуха - заместитель министра обороны. Имеет большой опыт работы в оборонном секторе, занимался вопросами военно-технической политики, развития вооружения и военной техники. Ранее был первым заместителем министра стратегической промышленности.

У министра обороны Шмыгаля новые заместители: что о них известноЗаместитель министра обороны Владимир Заверуха (Минобороны Украины)

Майор Юрий Мироненко - заместитель министра обороны. Имеет опыт руководства крупными холдингами и опыт в сфере дроновых технологий. Участник обороны Киева, экс-командир подразделения БПЛА Государственной службы специальной связи и защиты информации. Экс-глава Госспецсвязи в 2023-2024 годах. В последнее время возглавлял Центр инноваций и развития оборонных технологий МОУ.

У министра обороны Шмыгаля новые заместители: что о них известноЗаместитель министра обороны Юрий Мироненко (Минобороны Украины)

Оксана Ферчук - заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Бывшая советница министра обороны, работала в сфере цифровизации. Она координировала внедрение медицинской информационной системы (МИС ВСУ) в Командовании Медицинских Сил. До начала войны была топ-менеджером известных украинских компаний.

У министра обороны Шмыгаля новые заместители: что о них известноЗаместитель министра обороны Оксана Ферчук (Минобороны Украины)

Напомним, что 21 июля Кабинет министров присоединил Минстратегпром к Минобороны. Это создаст единое пространство оборонного управления и усилит координацию и взаимодействие всех его элементов.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра обороны Дениса Шмыгаля и озвучил главные приоритеты работы Минобороны.

Стоит напомнить, что на прошлой неделе Верховная Рада назначила экс-премьер-министра Шмыгаля министром обороны - за кандидатуру министра отдали голоса 267 нардепов.

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Денис Шмыгаль
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