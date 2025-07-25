Трамп сделал новое заявление о встрече с Зеленским и Путиным: что сказал
Президент США Дональд Трамп должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление журналистам.
"Это точно произойдет, хотя такая встреча должна была состояться еще три месяца назад, - заявил Трамп относительно трехсторонней встречи.
Встреча Зеленского и Путина
На днях, во время третьего раунда переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле украинская делегация вновь предложила провести встречу Зеленского и Путина. Однако в Кремле в очередной раз проигнорировали это предложение и начали говорить об условиях для встречи.
Интересно и то, что во время первого раунда переговоров в мае этого года Зеленский также предлагал Путину лично встретиться в Стамбуле. Тогда также Украина не получила ответа.
Несмотря на это, Зеленский тогда отправился в Стамбул, где ждал Путина. В определенный момент СМИ начали писать о том, что может состояться трехсторонняя встреча Зеленский-Путин-Трамп.
Трамп, который в то время находился на Ближнем Востоке, сначала сказал, что он может осуществить поездку в Турцию, если мирные переговоры состоятся. Но после того, как Путин не приехал в Стамбул, Трамп попытался сгладить смущение, сказав: "Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся.
Слухи о встрече Трампа с Путиным слухи о встрече Трампа с Путиным
Ранее The Times писало, что лидер Китая Си Цзиньпин пригласил Трампа на парад в Пекине по поводу окончания Второй мировой войны, который состоится в сентябре. Ожидается, что на парад приедет российский диктатор Владимир Путин.
По данным издания, китайский лидер может организовать трехстороннюю встречу с Трампом и Путиным.
В Кремле также заявили, что Путин может встретиться с Трампом, если тот поедет в Китай.
В свою очередь руководитель Центра общественной аналитики "Башня", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина отмечал, что предпосылок для встречи Трампа с Путиным пока нет.
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