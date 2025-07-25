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Эрдоган хочет свести Зеленского и Путина в Стамбуле и обсудит это с Трампом

Анкара, Пятница 25 июля 2025 22:01
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Эрдоган хочет свести Зеленского и Путина в Стамбуле и обсудит это с Трампом Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в Стамбуле.

Как передает РБК-Украина, заявление Эрдогана приводит канцелярия турецкого лидера.

Эрдоган напомнил, что украинская и российская делегации встретились на этой неделе во дворце Чыраган. Мероприятие провел министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

При этом перед поездкой в Чыраган украинские чиновники встретились с турецким лидером в Анкаре. Также Эрдоган пообщался с российским диктатором Владимиром Путиным.

"На следующем этапе, особенно, возможно, в течение этой недели, мы постараемся снова провести переговоры с господином Путиным, а также с господином Трампом, чтобы попытаться собрать этих лидеров (Путина и Зеленского - ред.) вместе в Стамбуле", - добавил он.

Как преподносили цитату Эрдогана турецкие СМИ

Ранее издание Hurriyet ошибочно сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы собирается организовать встречу между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле. Однако на самом деле речь шла о возможной встрече между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским - именно это и предлагал Эрдоган.

К слову, на переговорах между Украиной и Россией украинские чиновники предложили организовать встречу при участии сразу четырех лидеров - Зеленского, Путина, Эрдогана и Трампа.

Глава украинского государства обращал внимание, что достичь мира можно только в рамках встречи на уровне лидеров, поскольку в РФ все решает Путин.

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