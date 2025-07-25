Эрдоган хочет свести Зеленского и Путина в Стамбуле и обсудит это с Трампом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в Стамбуле.
Как передает РБК-Украина, заявление Эрдогана приводит канцелярия турецкого лидера.
Эрдоган напомнил, что украинская и российская делегации встретились на этой неделе во дворце Чыраган. Мероприятие провел министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
При этом перед поездкой в Чыраган украинские чиновники встретились с турецким лидером в Анкаре. Также Эрдоган пообщался с российским диктатором Владимиром Путиным.
"На следующем этапе, особенно, возможно, в течение этой недели, мы постараемся снова провести переговоры с господином Путиным, а также с господином Трампом, чтобы попытаться собрать этих лидеров (Путина и Зеленского - ред.) вместе в Стамбуле", - добавил он.
Как преподносили цитату Эрдогана турецкие СМИ
Ранее издание Hurriyet ошибочно сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы собирается организовать встречу между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле. Однако на самом деле речь шла о возможной встрече между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским - именно это и предлагал Эрдоган.
К слову, на переговорах между Украиной и Россией украинские чиновники предложили организовать встречу при участии сразу четырех лидеров - Зеленского, Путина, Эрдогана и Трампа.
Глава украинского государства обращал внимание, что достичь мира можно только в рамках встречи на уровне лидеров, поскольку в РФ все решает Путин.
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