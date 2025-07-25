Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации еще на три месяца
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней до 5 ноября 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проекты законов №13471 и 13472 на сайте Рады.
Принятые Верховной Радой 15 июля проекты утверждают указы президента о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации.
Военное положение и мобилизация
Верховная Рада одобрила указы президента о военном положении и мобилизации утром 24 февраля 2022 года на 30 суток. После этого сроки постоянно продлевались, сначала на месяц, а с мая 2022 года - на три месяца.
Во время действия военного положения в стране могут быть такие запреты и ограничения на:
- передвижение (выезд за границу, проверка документов, комендантский час);
- право на труд и предпринимательскую деятельность;
- право на тайну переписки и телефонных разговоров;
- право на свободу слова, деятельность СМИ, политических партий;
- проведение выборов и референдумов.
Объемы и очередность мобилизации в Украине определяет Генеральный штаб ВСУ. Мобилизации подлежат мужчины от 25 до 60 лет.
Перспективы окончания войны
В конце весны 2025 года среди украинцев выросла готовность к длительной войне. Сейчас 60% украинцев утверждают, что они "готовы терпеть столько, сколько будет необходимо". Еще 6% готовы терпеть 1 год, то есть относительно долгий период.
Украинское правительство ожидает продолжения войны в 2026 году. По крайней мере готовит к этому соответствующие расчеты в государственном бюджете на следующий год и разрабатывает новую программу с МВФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.