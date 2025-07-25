Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации еще на три месяца

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней до 5 ноября 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проекты законов №13471 и 13472 на сайте Рады.

Принятые Верховной Радой 15 июля проекты утверждают указы президента о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Военное положение и мобилизация

Верховная Рада одобрила указы президента о военном положении и мобилизации утром 24 февраля 2022 года на 30 суток. После этого сроки постоянно продлевались, сначала на месяц, а с мая 2022 года - на три месяца.

Во время действия военного положения в стране могут быть такие запреты и ограничения на:

передвижение (выезд за границу, проверка документов, комендантский час);

право на труд и предпринимательскую деятельность;

право на тайну переписки и телефонных разговоров;

право на свободу слова, деятельность СМИ, политических партий;

проведение выборов и референдумов.

Объемы и очередность мобилизации в Украине определяет Генеральный штаб ВСУ. Мобилизации подлежат мужчины от 25 до 60 лет.