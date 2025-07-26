Продление военного положения в Украине и новые заместители Шмыгаля: новости за 25 июля
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Тем временем министр обороны Денис Шмыгаль объявил имена и фамилии своих шести заместителей.
Более подробно о том, что произошло в пятницу, 25 июля, - в материале РБК-Украина.
Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней до 5 ноября 2025 года.
Принятые Верховной Радой 15 июля проекты утверждают указы президента о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации.
У министра обороны Шмыгаля новые заместители
Министр обороны Денис Шмыгаль объявил имена и фамилии своих шести заместителей. Ими стали Иван Гаврилюк, Сергей Боев, Анна Гвоздяр, Владимир Заверуха, Юрий Мироненко и Оксана Ферчук.
Шмыгаль коротко рассказал о своих новых заместителях и объяснил, кто и чем будет заниматься. Большинство из них уже занимали те или иные должности в Министерстве обороны, а некоторые пришли из Министерства стратегической промышленности, или из Министерства цифровой трансформации.
ЕС урежет следующий транш для Украины: какие причины и новая сумма
Европейский Союз значительно урежет следующий транш в рамках программы Ukraine Facility. Официальная причина - страна не успевает с реформами, но, как стало известно РБК-Украина, и на сроки этой выплаты мог повлиять антикоррупционный скандал.
Подробнее - в материале РБК-Украина.
Трамп сделал новое заявление о встрече с Зеленским и Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.
"Это точно произойдет, хотя такая встреча должна была состояться еще три месяца назад, - сказал Трамп относительно трехсторонней встречи.
В Украину прибыла новая система ПВО Patriot, - The Telegraph
Украина на этой неделе получила новую систему противовоздушной обороны Patriot, доставка которой ранее обсуждалась с представителями немецкого правительства.
По данным The Telegraph, после того, как президент США Дональд Трамп объявил о выделении 10 млрд долларов помощи для Украины и пригрозил введением жестких торговых пошлин против РФ и стран, покупающих ее энергоносители, уже к концу той недели в Украину прибыла новая система Patriot.
"Благодаря соглашению с Германией в Украину уже прибыла новая ракетная система ПВО Patriot и дополнительные ракеты к ней", - отметили источники издания.
"Кибервзрыв" в Крыму: ГУР стерло все серверы оккупационной администрации
Киберспециалисты Главного управления разведки Украины провели масштабную спецоперацию против оккупационных властей Крыма.
Как сообщил РБК-Украина собеседник в украинской разведке, масштабная операция длилась несколько дней.
Мощная DDoS-атака фактически парализовала информационные системы и сетевую инфраструктуру в Крыму.
Пока оккупанты выясняли причину "падения" правительственных сервисов и систем, киберспециалисты ГУР проникли в электронные кабинеты руководства оккупационной власти на ВОТ АР Крым и получили доступ к таким цифровым ресурсам, как:
- система электронного документооборота "ДИАЛОГ",
- система электронного документооборота "СЭД", "Дело",
- система бухгалтерского учета "1С:Документооборот", "Directum" и "АТЛАС".
В течение двух дней было скачано 100 Тб данных с документацией оккупационных властей полуострова.
Подробнее - в материале РБК-Украина.
Эрдоган хочет свести Зеленского и Путина в Стамбуле и обсудит это с Трампом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в Стамбуле.
Эрдоган напомнил, что украинская и российская делегации встретились на этой неделе во дворце Чираган. Мероприятие провел министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
При этом перед поездкой в Чираган украинские чиновники встретились с турецким лидером в Анкаре. Также Эрдоган пообщался с российским диктатором Владимиром Путиным.
"На следующем этапе, особенно, возможно, в течение этой недели, мы постараемся снова провести переговоры с господином Путиным, а также с господином Трампом, чтобы попытаться собрать этих лидеров (Путина и Зеленского - ред.) вместе в Стамбуле", - добавил он.
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