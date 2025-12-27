В сети заявили об обысках НАБУ у нардепа Корявченкова: что говорят в ведомстве
НАБУ и САП пока не проводят обыски у народного депутата Украины Юрия Корявченкова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Что предшествовало
Утром субботы, 27 декабря, в сети распространилась информация о том, что следователи НАБУ якобы проводят обыски у народного депутата Украины Юрия Корявченкова, известного как "Юзик" из "Квартала".
"В ответ на многочисленные запросы медиа сообщаем, что НАБУ и САП пока не проводят обыски у народного депутата Украины Юрия Корявченкова", - говорят в НАБУ.
Обыски НАБУ в Раде
Сегодня стало известно, что НАБУ и САП во время специальной операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группировку, в которую входили действующие народные депутаты Украины.
Как сообщили в пресс-службе САП, правоохранители установили, что группа действовала системно. По информации следствия, ее участники регулярно получали взятки за голосование в Верховной Раде.
Впоследствии в НАБУ заявили, что сотрудники Управления государственной охраны (УГО) препятствуют детективам ведомства во время проведения следственных действий в комитетах Верховной Рады.
В свою очередь в УГО заявили, что действовали в рамках действующего законодательства и осуществляли меры безопасности и проверку лиц и автомобильного транспорта на въездах в правительственный квартал в Киеве.
"Сегодня на одном из таких въездов сотрудники УГО Украины осуществили проверку лиц, которых в качестве понятых взяли с собой сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины. После проверки все лица были допущены на территорию правительственного квартала", - говорят в УГО.