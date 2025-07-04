Продавали "работу" водителем за 20 тысяч долларов: на Львовщине разоблачили схему уклонистов

На Львовщине будут судить организаторов схемы, которые оформляли военнообязанных водителями-международниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Спецпрокуратуру Западного региона .

Расследованием установлено, что организованная группа, в состав которой вошли трое жителей Стрыйского района, подыскивали военнообязанных мужчин, которые не имели законных оснований для выезда из Украины в условиях военного положения, и фиктивно устраивали их водителями международных перевозок.

После подачи заявок в информационную систему "Шлях" и их согласования, участники группы изготавливали необходимый пакет документов для создания видимости законного выезда.

Граждан формально принимали на работу, допускали к "выполнению обязанностей" и обеспечивали их выезд через пункты пропуска на территории Львовской и Закарпатской областей.

Цена на такие "услуги" колебалась от 18 до 21,5 тысяч долларов с одного "клиента".