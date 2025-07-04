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Продавали "работу" водителем за 20 тысяч долларов: на Львовщине разоблачили схему уклонистов

Украина, Пятница 04 июля 2025 19:26
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Продавали "работу" водителем за 20 тысяч долларов: на Львовщине разоблачили схему уклонистов Фото: на Львовщине будут судить группу, которая продавала фиктивное трудоустройство за 20 тысяч долларов (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Карина Левицкая

На Львовщине будут судить организаторов схемы, которые оформляли военнообязанных водителями-международниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Спецпрокуратуру Западного региона.

Расследованием установлено, что организованная группа, в состав которой вошли трое жителей Стрыйского района, подыскивали военнообязанных мужчин, которые не имели законных оснований для выезда из Украины в условиях военного положения, и фиктивно устраивали их водителями международных перевозок.

После подачи заявок в информационную систему "Шлях" и их согласования, участники группы изготавливали необходимый пакет документов для создания видимости законного выезда.

Граждан формально принимали на работу, допускали к "выполнению обязанностей" и обеспечивали их выезд через пункты пропуска на территории Львовской и Закарпатской областей.

Цена на такие "услуги" колебалась от 18 до 21,5 тысяч долларов с одного "клиента".

Заметим, что недавно на Львовщине пограничники в третий раз задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу.

Между тем на Закарпатье был задержан правоохранитель, который за 4000 долларов организовал незаконный выезд уклониста в Словакию.

Добавим, что украинские пограничники на Закарпатье разоблачили схему нелегальной переправки мужчин в Румынию.

А вчера, 3 июля, в Украине разоблачили депутата Волынского областного совета, который организовал схему незаконной переправки мужчин за границу. С начала 2022 года через эту схему незаконно вывезли более 100 человек.

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