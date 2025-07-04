Продавали "роботу" водієм за 20 тисяч доларів: на Львівщині викрили схему ухилянтів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спецпрокуратуру Західного регіону .

Розслідуванням встановлено, що організована група, до складу якої увійшли троє мешканців Стрийського району, підшукували військовозобов’язаних чоловіків, які не мали законних підстав для виїзду з України в умовах воєнного стану, та фіктивно влаштовували їх водіями міжнародних перевезень.

Після подання заявок до інформаційної системи "Шлях" та їх погодження, учасники групи виготовляли необхідний пакет документів для створення видимості законного виїзду.

Громадян формально приймали на роботу, допускали до "виконання обов’язків" та забезпечували їх виїзд через пункти пропуску на території Львівської та Закарпатської областей.

Ціна на такі "послуги" коливалася від 18 до 21,5 тисяч доларів з одного "клієнта".