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Прятали под скотом. На Закарпатье выдумали "ноу-хау" для вывоза мужчин в Румынию (видео)

Понедельник 09 июня 2025 16:35
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Прятали под скотом. На Закарпатье выдумали "ноу-хау" для вывоза мужчин в Румынию (видео) Фото: на Закарпатье мужчин пытались вывезти из Украины в Румынию (dpsu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские пограничники разоблачили схему нелегальной переправки мужчин в Румынию. Уклонистов прятали в кузове грузовика, в котором перевозили скот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

В ГПСУ рассказали, что группа дельцов придумала схему, в рамках которой под видом вывоза на выпас скота жителей Винницкой области, жителя Волыни и жителя Черкасской области попытаются доставить в высокогорье.

В схеме были задействованы пастух - житель села Розтоки и водитель грузового автомобиля "ГАЗ-66" - житель города Рахов. Кузов грузовика оборудовали двойным дном и там спрятали мужчин. А сверху погрузили трех свиней, двух коз и одного теленка.

"В таком составе нарушителей должны были подвезти к месту пересечения границы, а дальше те пешком должны были двигаться в Румынию", - уточнили в ГПСУ.

Организаторы схемы планировали заработать со всех своих "клиентов" 18 тысяч долларов.

В ходе обысков правоохранители изъяли "ГАЗ-66", наличку, мобильные телефоны и не только.

Побег мужчин из Украины

Напомним, ранее советник министра культуры по вопросам стратегических коммуникаций и международного сотрудничества Дмитрий Золотухин рассказал, что в 2024 году около 500 мужчин, которым выдали специальные письма от Минкульта, сбежали из страны.

На этом фоне ведомство прекратило выдачу таких писем.

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