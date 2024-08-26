Проблемы со светом, водоснабжением и не только. Какие последствия обстрела в Киеве

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 05:57. Позже после пуска врагом ракет и дронов, около 08:26 на правом, так и на левом берегу столицы прогремели первые взрывы. Как сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА) в области и Киеве, работает противовоздушная оборона (ПВО). Через пару минут в городе была слышна новая серия взрывов.

Удары по энергетике

Во время обстрела в ряде районов Киева исчез свет, что позже подтвердил городской голова Виталий Кличко. По словам последнего, отключения были связаны с "проблемами в общеукраинской энергетической сети".

В то же время генеральный директор Yasno Сергей Коваленко рассказал, что враг атакует энергосистему в Киеве и Днепре.

Следует добавить, что после 9 утра "Укрэнерго" ввело экстренные отключения света.

Водоснабжение вслед за светом

После проблем с энергоснабжением в ряде районов Киева также пропало и водоснабжение.

Об отсутствии воды сообщалось в:

Шевченковском;

Святошинском;

Соломенском;

Голосеевском районах.

По состоянию на 10.35, Кличко сообщил о возобновлении водоснабжения на правом берегу Киева.

"В течение часа давление в жилых домах выйдет на оптимальные параметры", - заявил он.

Ограничение работы метро

В Киеве из-за массированного обстрела была ограничена работа ряда станций метро на "красной" и "зеленой" ветвях.

На "красной" ветке станции "Арсенальная" и "Крещатик" работают только в режиме укрытия (поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Театральная"), а на "зеленой" - "Выдубичи" и "Славутич". В частности на "зеленой" ветке движение поездов осуществляется:

от станции "Сырец" до станции "Зверинецкая";

от станции "Осокорки" до станции "Красный хутор".

Массированный обстрел Украины 26 августа

Сегодня, ночью, 26 августа, перед массированным обстрелом россияне подняли в небо десять бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а также вывели в Черное море ракетоносители.

При атаке, как и упоминалось выше, взрывы слышали в Киеве еще в ряде городов и областей. Также были и "прилеты" - россияне повредили многоквартирный дом в Луцке. В Киевской области известно о повреждении инфраструктуры и частных домов.

Все подробности массированного обстрела - по ссылке.